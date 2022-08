Steimle verlaat Ronde van Burgos met sleutelbeenbreuk, besluit over Ballerini volgt donderdagochtend

Jannik Steimle kan de Ronde van Burgos niet voortzetten. De Duitser van Quick-Step Alpha Vinyl was in de finale van de tweede etappe betrokken bij een grote valpartij en brak daarbij zijn sleutelbeen. Zijn ploeggenoot Davide Ballerini ging ook hard tegen het asfalt. Of de Italiaan wel nog van start zal gaan in de derde rit, wordt donderdagochtend besloten.

De valpartij waar Steimle en Ballerini bij lagen, gebeurde in de laatste kilometer van de tweede etappe. David Dekker, die zich helemaal vooraan het peloton bevond, ging tegen de grond, nadat hij met hoge snelheid over een verkeersdrempel reed. Als gevolg daarvan vielen ook een hoop andere renners. Steimle en Ballerini waren twee van de voornaamste slachtoffers.

Beide renners werden direct na de finish in Villadiego onderzocht door de medische staf van de ploeg, laat Quick-Step Alpha Vinyl weten op de ploegsite. Daarbij bleek dat Steimle zijn rechtersleutelbeen heeft gebroken. Hij verlaat de wedstrijd en zal donderdag naar Herentals reizen, waar hij geopereerd wordt aan zijn blessure.

Beslissing over Ballerini donderdagochtend

Ballerini heeft niets gebroken, maar de Italiaan liep op verschillende plekken wel schaafwonden op. Ook heeft hij een blauw plek op zijn rechterbilspier. Donderdagochtend wordt hij onderzocht en zal er een beslissing worden gemaakt over het wel of het niet voortzetten van de Ronde van Burgos. David González, Orluis Aular (Caja Rural-Segorus RGA), Clément Berthet en Damien Touzé (AG2R Citroën), die allen ook bij de val lagen, hebben reeds opgegeven.