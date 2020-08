Partner Primoz Roglic: “Belangrijkse vraag is of hij echt zal starten” maandag 24 augustus 2020 om 19:12

Het is nog niet helemaal zeker of Primož Roglič zaterdag aan de start van de Tour de France staat. Zijn partner Lora Klinc laat aan Sloveense media weten dat de beoogde kopman van Jumbo-Visma nog niet honderd procent hersteld is van zijn valpartij in het Critérium du Dauphiné.

“De valpartij heeft alles even stilgezet”, zegt ze tegen RTV Slo. “Aan de andere kant het het ook veel erger kunnen uitpakken. Maar waarom moest het zo vlak voor de start van de Tour de France gebeuren? Ik wacht met spanning op wat er nog gaat gebeuren.”

Roglič zou alles behalve topfit zijn. Het is volgens Klinc zelf onduidelijk of de winnaar van de Tour de l’Ain zaterdag kan starten in Nice. “De belangrijkste vraag op dit moment is of Primož echt zal starten. Dat willen we allemaal, maar we wachten op een bevestiging.”

Opgave in Dauphiné

Acht dagen geleden moest Roglič in leidende positie opgeven in het Critérium du Dauphiné na een valpartij in de voorlaatste rit. Hij werd uit voorzorg uit koers gehaald om zijn schaafwonden en heupblessure te laten herstellen. Voor het weekend liet de kopman van Jumbo-Visma voor het laatst van zich horen: “Ik dacht eigenlijk dat ik mij op dit moment beter zou voelen.”