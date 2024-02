dinsdag 13 februari 2024 om 17:08

Partij voor de Dieren fel tegen finishlocatie openingsrit Tour de France Femmes

De Partij voor de Dieren Den Haag heeft vragen gesteld bij de finish van de eerste etappe van de komende Tour de France Femmes. De openingsrit van de Franse ronde zal finish in Kijkduin, Den Haag, maar de politieke partij maakt zich zorgen om de natuur in de regio.

Waar wringt nu de schoen: Kijkduin ligt tussen twee Natura 2000-gebieden in. “De toeters en bellen van een grote internationale wielerwedstrijd zullen de rust en leefomgeving verstoren voor dier en natuur. Daar maken we ons zorgen om”, geeft Robin Smit, raadslid van de Partij voor de Dieren in Den Haag, aan in een persbericht. “Den Haag neemt allerlei maatregelen om kwetsbare natuurgebieden te beschermen.”

“Een sportevenement organiseren rondom deze natuurgebieden staat hier haaks op”, aldus Smit. “De meest kwetsbare natuurgebieden van de stad moeten we niet blootstellen aan nog meer verstoring. We moeten ons niet blindstaren op grootschalige evenementen die een bedreiging kunnen zijn voor dier en natuur.”

De Partij voor de Dieren wil daarom van de wethouder weten hoe de gevolgen op de omliggende natuur zijn afgewogen bij de keuze voor Kijkduin als finishplaats van de eerste etappe. Er was recent ook al commentaar op de Posbank als NK-scherprechter. Dit leidde tot een spoedoverleg tussen de betrokken partijen en een verduidelijking van de maatregelen om er het meest duurzame NK ooit van te maken. “Een voorbeeld waar we als stad van moeten leren”, stelt Smit.

Wethouder ‘stomverbaasd’

Hilbert Bredemeijer, wethouder Sport van de gemeente Den Haag, is ‘stomverbaasd’ door het standpunt van de Partij voor de Dieren. “Dat dit sportieve feest waar de hele stad van gaat genieten, wordt gebruikt om zo’n punt te maken. En zal het veel meiden inspireren om zelf op de fiets te stappen en inwoners om te gaan sporten”, laat hij weten aan Omroep West.

Het evenement zal volgens Bredemeijer worden georganiseerd ‘met respect voor de natuur’. “Het is nota bene een fietsevenement. Daarnaast vindt de finish in Kijkduin plaats op de openbare weg en niet in een natuurgebied. Dit is een unieke kans voor Den Haag. Goede verslaggeving en mooie beelden van Den Haag zijn daarvoor ontzettend belangrijk. Daarom zal er gebruik worden gemaakt van helikopters, zoals afgesproken in het vergunningsproces.”