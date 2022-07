Michael Matthews blijft BikeExchange-Jayco toch trouw

Michael Matthews zal de komende jaren gewoon uitkomen voor BikeExchange-Jayco. De 31-jarige Australiër heeft zijn aflopende contract namelijk met drie jaar verlengd tot eind 2025. Dat heeft de formatie vandaag aangekondigd in een persbericht. Matthews werd de voorbije weken in verband gebracht met andere teams.

Even leek het erop dat Matthews zou gaan verkassen naar een andere ploeg. In de wandelgangen werden B&B Hotels-KTM en UAE Emirates genoemd en ook Intermarché-Wanty-Gobert had interesse in de rappe Australiër, maar Matthews kiest voor een langer verblijf bij zijn huidige werkgever. Matthews is momenteel bezig aan zijn tweede seizoen voor BikeExchange-Jayco, na zijn vertrek bij Team Sunweb aan het einde van 2020.

Matthews is een tevreden man, nu de benodigde handtekeningen zijn gezet. “Ik wil allereerst Gerry Ryan (de eigenaar van de ploeg, red.) bedanken. Het was fantastisch om weer terug te keren bij deze ploeg en het is mooi om te zien hoeveel steun ik de voorbije jaren heb gekregen. De ploeg boekt progressie en we worden elk jaar sterker. Dit voelt voor mij echt aan als een familie. Ik ben nu 31 jaar en verkeer duidelijk in de bloei van mijn carrière. Ik kan niet wachten op de komende seizoenen.”

Ploegbaas Ryan is lovend over Matthews. “Michael is een onmisbare schakel binnen onze ploeg. Hij heeft in deze Tour de France laten hoezeer hij is gegroeid als renner. Hij kan nu op meerdere manieren winnen, in verschillende wedstrijden. Maar hij is ook bereid om voor anderen te werken.” Teammanager Brent Copeland vult aan. “We zijn ervan overtuigd dat hij nog meer geweldige resultaten zal boeken, maar ook onze jonge renners zal inspireren. Hij is een geweldig rolmodel.”

Teameigenaar Ryan blijft ook langer aan boord

Matthews is overigens niet de enige sterkhouder die zijn contract heeft verlengd. Afgelopen vrijdag maakte de ploeg al gewag van de contractverlenging van klassementskopman Simon Yates. En ook niet onbelangrijk: teameigenaar Gerry Ryan zal ook de komende drie seizoenen de mannen- en vrouwenploeg van BikeExchange-Jayco steunen. “Dit geeft ons de mogelijkheid om vooruit te kijken en te plannen. We voorzien een mooie toekomst”, aldus ploegmanager Brent Copeland.