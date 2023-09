vrijdag 29 september 2023 om 08:21

Parijs-Tours wordt laatste wedstrijd van Greg Van Avermaet

Het einde van de carrière van Greg Van Avermaet nadert. De ervaren kracht van AG2R Citroën kent het programma waarmee hij zijn loopbaan gaat afsluiten. Er staan nog twee wegwedstrijden gepland, waarvan Parijs-Tours op 8 oktober zijn laatste wedstrijd is.

Door ziekte kon Van Avermaet bijna drie weken niet koersen voor AG2R Citroën, maar donderdag in het Circuit Franco-Belge keerde hij terug met een 25ste plaats. Voor de olympische kampioen van Rio de Janeiro wacht aanstaande zondag (1 oktober) het BK Gravel in Oud-Heverlee, dat tegelijk ook het EK Gravel is.

Daarna volgen voor Gouden Greg ook nog twee eendagkoersen, namelijk Binche-Chimay-Binche (dinsdag) in eigen land en in het weekend nog Parijs-Tours (zondag) in Frankrijk. Nog een week later, op zondag 15 oktober, neemt Van Avermaet afscheid van zijn fans tijdens het evenement ‘Goodbye Greg’ in Dendermonde.

Wedstrijdprogramma