Greg Van Avermaet hakt de knoop door: Belg kondigt afscheid aan

Greg Van Avermaet is bezig aan zijn laatste maanden als beroepswielrenner. De 37-jarige Belg heeft op Instagram zijn afscheid aangekondigd. “Het was een moeilijke beslissing, maar ik kijk extreem trots terug op wat ik allemaal heb bereikt.”

Van Avermaet liet in maart al weten dat hij na de voorjaarsklassiekers de knoop zou doorhakken en zou beslissen over zijn verdere sportieve toekomst. “Jammer genoeg komt er nu een einde aan dit avontuur. Het was een moeilijke beslissing, maar ik kijk extreem trots terug op wat ik heb bereikt. Ik heb elke dag het beste van mezelf gegeven en kan geen spijt hebben van mijn beslissingen. Ik geniet niet alleen van overwinningen, maar ook van de aanloop naar zo’n zege.”

“Ik wil iedereen bedanken die mij gedurende mijn loopbaan heeft gesteund. Ik ben ook alle fans dankbaar, voor hun support in goede en slechte tijden. Nu is het moment gekomen om tijd te spenderen met mijn vrouw en kinderen en andere doelen in het leven te zoeken, waarin ik dezelfde passie hoop te vinden.”

Maar Van Avermaet zal eerst nog een paar maanden alles geven op de fiets. “Tot het einde van dit seizoen zal ik alles geven voor AG2R Citroën, een ploeg die ik ook wil bedanken voor hun vertrouwen de afgelopen jaren. Hopelijk kan ik deze periode afsluiten met enkele mooie resultaten!”

Grote successen

Van Avermaet kan terugkijken op een zeer succesvolle carrière. De klassiekerspecialist boekte (tot nu toe) 41 profoverwinningen. Zijn grootste zeges boekte hij in dienst van BMC, tijdens zijn gloriejaren 2015-2017. Hij won in zijn hoogtijdagen Parijs-Roubaix, twee keer Omloop Het Nieuwsblad, Gent-Wevelgem en de E3 Harelbeke. In 2016 beleefde hij misschien wel zijn mooiste moment als wielrenner: dat jaar kroonde hij zich in Rio de Janeiro tot Olympisch kampioen op de weg.

De Belg won verder ook Parijs-Tours, twee keer de GP de Montréal, Tirreno-Adriatico en de puntentrui in de Vuelta a España. Ook in de Tour de France wist Van Avermaet zich te onderscheiden. In 2015 won hij zijn eerste Tourrit, een jaar later won hij opnieuw een etappe en droeg hij bovendien even het geel en in de Tour van 2018 mocht hij zelfs een week rondfietsen in het kenmerkende tricot.

Over Greg Van Avermaet Profploegen

2007: Predictor-Lotto

2008: Silence-Lotto

2009: Silence-Lotto

2010: Omega Pharma-Lotto

2011: BMC Racing Team

2012: BMC Racing Team

2013: BMC Racing Team

2014: BMC Racing Team

2015: BMC Racing Team

2016: BMC Racing Team

2017: BMC Racing Team

2018: BMC Racing Team

2019: CCC Team

2020: CCC Team

2021: AG2R Citroën

2022: AG2R Citroën

2023: AG2R Citroën Belangrijkste overwinningen

Olympisch kampioen op de weg (2016)

Parijs-Roubaix (2017)

Omloop Het Nieuwsblad (2016 en 2017)

Gent-Wevelgem (2017)

E3 Harelbeke (2017)

Parijs-Tours (2011)

GP de Montréal (2016 en 2019) Eindklassement Tirreno-Adriatico (2016)

Twee etappes Tour de France (2015 en 2016) Aantal overwinningen: 41