Greg Van Avermaet neemt op 15 oktober afscheid in Dendermonde

Greg Van Avermaet zwaait op zondag 15 oktober zijn wielercarrière vaarwel in Dendermonde. Er wordt die dag een wieler- en voetbalfestijn georganiseerd in de thuisstad van olympisch kampioen wielrennen van 2016: Goodbye Greg.

Er zijn meerdere fietstochten (25 kilometer en 75 kilometer) over de trainingswegen van Van Avermaet, waarbij ook ploeggenoten en oude bekenden van Gouden Greg aan meedoen. Daarnaast is er een fandorp aan de Groene Dender. Later op de middag is er een mini-voetbaltoernooi met Van Avermaet, waaraan ook enkele voetbalcoryfeeën meedoen. De avond zal worden afgesloten met enkele optredens op de Grote Markt.

“Mijn fans hebben mij tijdens mijn carrière door dik en dun gesteund”, reageert Van Avermaet. “Daarom wil ik iets terugdoen voor alle supporters en mijn afscheid als profrenner leek me de ideale gelegenheid hen te bedanken voor de steun de afgelopen jaren. Het is bovendien leuk om de ploeggenoten van vroeger en nu er voor een laatste keer bij te hebben en herinneringen op te halen.”

Deelname aan de fan rides kunnen besteld worden via www.goodbyegreg.be. Toegang tot het fandorp op de Groene Dender en het concert op de Grote Markt in Dendermonde zijn gratis.

