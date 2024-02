vrijdag 2 februari 2024 om 10:16

Parijs-Roubaix voor beloften voor het eerst op dezelfde dag als de profs

Voor het eerst in de geschiedenis wordt de beloftenwedstrijd van Parijs-Roubaix op dezelfde dag verreden als de koers bij de elite mannen. Dat heeft organisator ASO bekendgemaakt. De juniorenkoers was altijd al op dezelfde dag, maar de beloften reden steevast hun ‘Roubaix’ in mei of in juni.

Op sociale media worden de U19- en de U23-wedstrijd van Parijs-Roubaix nu samengevoegd onder de naam ‘Roubaix Next Gen’. Een ander gevolg daarvan is dat beide wedstrijden op zondag 7 april verreden zullen worden en zullen finishen op een volle wielerbaan in Roubaix. De finish van de juniorenwedstrijd staat gepland voor 13.30 uur en de beloften hebben hun finish rond 14.30 uur. Daarna is het nog twee uur wachten op de aankomst van de elites.

Zo wordt het weekend van zaterdag 6 april en zondag 7 april een vol en druk Roubaix-weekend, want sinds 2021 wordt op de zaterdag Parijs-Roubaix voor vrouwen verreden.

Tijl De Decker

De belofteneditie belooft hoe dan ook een emotionele wedstrijd te worden. Afgelopen seizoen ging de zege in Parijs-Roubaix U23 naar het Belgische talent Tijl De Decker (22), die ruim drie maanden later om het leven zou komen na een botsing met een auto tijdens een trainingsrit. De Decker zou in 2024 prof worden bij Lotto Dstny.

Op de erelijst van Parijs-Roubaix voor beloften staan ook bekende namen als Tom Pidcock, Filippo Ganna, Nils Eekhoff, Mike Teunissen, Ramon Sinkeldam, Bob Jungels, Taylor Phinney, Koen de Kort, Tom Veelers en Thor Hushovd.