Parijs-Roubaix verhoogt prijzengeld vrouwen, mannen verdienen nog wel meer

De organisatie van Parijs-Roubaix heeft het prijzengeld voor de tweede editie van de vrouwenwedstrijd, die aanstaande zaterdag zal worden verreden, verhoogd. De winnares ontvangt nu 20.000 euro, liefst dertien keer meer dan de 1.535 euro die de Britse Lizzie Deignan vorig jaar in oktober opstreek.

De organisatie van Parijs-Roubaix komt dit jaar met een totale prijzenpot van 50.000 euro voor de vrouwen. Dit past in een recente ontwikkeling. Zo besloot de Ronde van Vlaanderen dit jaar het prijzengeld van vrouwen en mannen gelijk te trekken. Ook de Amstel Gold Race heeft inmiddels het prijzengeld voor mannen en vrouwen helemaal gelijkgetrokken.

Voor Parijs-Roubaix is er nog geen sprake van volledige gelijkheid. Het prijzengeld bij de mannen ligt namelijk nog wel hoger. Bij de vrouwen gaat het dus om een prijzenpot van in totaal 50.000 euro. Bij de mannen, die zondag in actie komen, om 90.000 euro, waarvan 30.000 euro voor de winnaar van de Helleklassieker.

“In 2021 hebben we ons gebaseerd op het barema van de internationale wielerunie voor wedstrijden, op hetzelfde niveau als de Ronde van Vlaanderen”, legt Franck Perque, de verantwoordelijke voor ‘Paris-Roubaix Femmes’, uit. “De schaal is dezelfde gebleven, maar we hebben besloten het prijzengeld toch te verhogen.”