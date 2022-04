Amstel Gold Race trekt prijzengeld vrouwen en mannen gelijk

De Amstel Gold Race heeft het prijzengeld van vrouwen en mannen volledig gelijkgetrokken. Dat maakte de wedstrijdorganisatie bekend tijdens een perspresentatie. Beide winnaars verdienen in de komende editie van de klassieker, aanstaande zondag, 16.000 euro.

De Amstel Gold Race voor vrouwen werd vijf jaar geleden nieuw leven ingeblazen en sindsdien nam de organisatie steeds opnieuw stappen om meer gelijkheid te krijgen in de wedstrijd. Denk aan een actie met rondemisters en de gezamenlijke ploegenpresentatie van mannen en vrouwen. Daarnaast is er steeds meer zendtijd voor de vrouwenkoers en is het prijzengeld de afgelopen jaren langzaam maar zeker verhoogd. Vanaf aankomende editie wordt het prijzengeld voor de mannen en vrouwen helemaal gelijkgetrokken.

“Dat is een flinke stap voorwaarts”, aldus koersdirecteur Leontien Zijlaard-van Moorsel van de vrouwenwedstrijd. “In totaal is het prijzengeld voor de vrouwen, net als bij de heren, dit jaar 40.000 euro. Dat is 30.000 euro meer dan vorig jaar. Een aanzienlijke verhoging dus. Als je ziet waar het vrouwenwielrennen vandaan komt en waar we nu staan, dan is dat echt een wereld van verschil. De ontwikkeling om meer gelijkheid te krijgen in de wielersport heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. En hier willen we echt in de kopgroep zitten.”

De voormalig beroepsrenster, meervoudig olympisch en wereldkampioene, is dan ook te spreken over de ontwikkelingen. “Ik ben heel trots dat we bij de Amstel Gold Race steeds vernieuwende stappen nemen en een leidende rol pakken.”