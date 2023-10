dinsdag 17 oktober 2023 om 09:26

Parijs-Roubaix staat volgend jaar aangestipt voor Jasper Philipsen: “Ik hoop dat ik er ooit eens kan winnen”

Jasper Philipsen is met negentien profoverwinningen de zegekoning van 2023. De Belg van Alpecin-Deceuninck heeft dus een geweldig seizoen achter de rug, maar blikt ook alvast vooruit op de toekomst. In gesprek met Sporza laat hij onder anderen weten dat hij ooit Parijs-Roubaix hoopt te winnen.

“De komende jaren wil ik graag weer naar de Tour om ritzeges en de groene trui te ambiëren”, vertelt Philipsen, als hem gevraagd wordt of hij na zijn vele sprintzeges van dit jaar op zoek gaat naar andere uitdagingen. “Qua sprint zit ik nu op mijn top, maar qua inhoud kan ik nog verder stappen zetten.”

“Maar ik heb wel al gehoord van mijn ploegbaas Christoph Roodhooft dat Parijs-Roubaix volgend jaar aangestipt staat. Dit jaar reed ik daar een goede wedstrijd en ook bij de jeugd lag die wedstrijd me altijd. Ik hoop dat ik Parijs-Roubaix ooit eens kan winnen”, aldus de 25-jarige renner, die in de voorbije editie van de Helleklassieker als tweede eindigde, achter zijn ploeggenoot Mathieu van der Poel.

Zegekoning

Het was een van zijn vijf tweede plaatsen dit seizoen. Veel vaker stond hij op het hoogste schavotje van een profkoers, vaker dan wie dan ook. “Die titel van zegekoning staat mooi op mijn cv”, stelt Philipsen. “Na de Tour zochten we nog naar een doel. Het meest voor de hand liggende was om voor zoveel mogelijk overwinningen te gaan. Het was een leuk doel en het heeft me nog heel lang gemotiveerd gehouden. Mijn laatste zeges waren natuurlijk niet in de grootste wedstrijden. Maar winnen is altijd moeilijk en ik win gewoon graag in grote én kleine koersen.”