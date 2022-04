Parijs-Roubaix: meerdere favorieten blikken vooruit

Stefan Küng, Filippo Ganna, Greg Van Avermaet en Yves Lampaert passeerden allemaal voor de start van Parijs-Roubaix nog even bij de microfoon voor een startinterview. Favoriet en Italiaan Ganna had het onder meer over zijn winstkansen: “Mijn voorbereiding is alleszins zeer goed.”

Stefan Küng – Groupama-FDJ

Küng was dit voorjaar misschien wel een van de meeste constante renners. De Zwitser van Groupama-FDJ toonde zich in meerdere koersen, maar winnen lukte hem nog niet. “Hopelijk kan ik die leegte hier opvullen. Ik heb nog redelijk wat over in de tank, de motivatie is heel hoog. Parijs-Roubaix is de koningin van alle klassiekers.”

“Ik heb een speciaal gevoel hier, ik heb deze race altijd al leuk gevonden. Tot nu toe heb ik nog niet echt heel goede resultaten kunnen neerzetten hier, maar vandaag heb ik het gevoel dat het wel gaat gebeuren”, aldus Küng, die een zelfzekere indruk gaf. “Ik voel me goed en heb vertrouwen.”

Filippo Ganna – INEOS Grenadiers

Ganna bereidde zich eigenzinnig voor op de Hel van het Noorden door op de baan te gaan trainen. “Dat was zeker een goede voorbereiding. We hebben aan alles gedacht. Niet alleen mijn vorm, maar ook mijn outfit en de fiets is helemaal in orde. Maar of mijn benen effectief goed gaan zijn vandaag, dat kan ik niet zeggen op voorhand.”

“Het team is heel enthousiast vandaag. Ikzelf zal ook het beste van mezelf tonen van start tot finish. Of ik kan winnen? Dat weet ik niet, ik kan niks beloven. Ik hoop dat we een goede show kunnen neerzetten voor de mensen thuis.” De renner van INEOS Grenadiers reed dit seizoen al een klassieker, Milaan-San Remo. De hardrijder kwam toen als 51ste over de streep. “Dat is natuurlijk een totaal andere koers, vandaag zal het constant een hard tempo zijn.”

Greg Van Avermaet – AG2R Citroën

Belg Van Avermaet zoekt dit voorjaar naar een echt sterke prestatie. De oud-winnaar van Parijs-Roubaix voelde zich wel goed aan de start. “De omstandigheden zijn vergelijkbaar met toen ik won, ik heb dit wel graag. We zullen zien hoe de koers verloopt, veel favorieten denken dat ze kunnen winnen. Het kan een tactische koers worden, zeker omdat een paar ploegen meerdere favorieten hebben.”

De renner van AG2R Citroën is met zijn 36 jaar een van de meest ervaren renners in het peloton. “Belangrijk is om in het begin niet te panikeren. Op het moment dat het moet gebeuren, dat is voor mij na de kasseistrook in Arenberg, moet je wel vooraan in het peloton zitten, dan mag er niks mislopen. Het zou ideaal zijn om daar met een groep weg te rijden.”

Yves Lampaert – Quick-Step-Alpha Vinyl

Ook Lampaert is een outsider voor de zege vandaag. De Belgische coureur van Quick-Step-Alpha Vinyl leeft al een tijdje toe naar deze koers. “Eindelijk staan we hier, ik heb een tijdje op afzondering geleefd omdat er mensen bij mijn thuis corona hadden. Of ik de benen heb van vorig jaar? Ik hoop van wel, ik denk dat mijn vorm net op het goede moment er is. Ik heb er alleszins alles aan gedaan. Vorig jaar had ik ontzettend veel pech, dit jaar rijd ik met andere banden.”

“Ik verwacht ook dat de ploeg er zal staan vandaag. Ik hoop dat we een streep kunnen trekken achter ons mindere deel.” De vroege vlucht kan in Parijs-Roubaix elk jaar een prominente rol spelen, dat weet ook Lampaert: “Dat zal heel belangrijk zijn, ze zullen wind in de rug hebben dus ze zouden echt lang kunnen vooruit blijven rijden. Of ik alle stenen weet liggen op Carrefour de l’Arbre? De scheve niet, maar de rechte wel”, zei Lampie met een brede lach.