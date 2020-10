‘Parijs-Roubaix aan zijden draadje, mogelijk zonder publiek’ donderdag 8 oktober 2020 om 09:27

Het doorgaan van Parijs-Roubaix staat nog altijd onder druk. In Noord-Frankrijk blijft het aantal coronabesmettingen toenemen. ASO overweegt nu publiek te weren langs het parcours, maar ook de optie om de wedstrijd te schrappen ligt nog op tafel.

“Het klopt dat de huidige coronatoestanden niet gunstig evolueren, maar voorlopig gaat Parijs-Roubaix nog door. Ook met start in Compiègne. Of er publiek wordt toegelaten, daar zijn we nog niet uit”, zegt Fabrice Tiano woordvoerder van ASO tegen Het Nieuwsblad.

Op dit moment mogen volgens de huidige maatregelen in Frankrijk nog duizend personen (renners en ploegpersoneel meegeteld) aanwezig zijn op de wielerbaan van Roubaix. Als de situatie in het departement van Le Nord verder verslechterd, gaat het van code rood naar rouge écarlate (dieprood), de op één na slechtste kwalificatie in Frankrijk.

Rouge écarlate

Bij rouge écarlate wordt de toegang voor toeschouwers verboden langs het parcours, waaronder alle kasseistroken en de wielerbaan waarop de wedstrijd finisht.

Ook in Compiègne, waar de wedstrijd start, is het coronavirus een groot probleem. Een derde van de studenten op de plaatselijke hogeschool testte positief op het virus. De ongerustheid over het doorgaan van de herfsteditie van Parijs-Roubaix neemt daardoor alleen nog maar toe.