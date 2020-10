‘Doorgaan Parijs-Roubaix nog altijd onzeker’ vrijdag 2 oktober 2020 om 10:11

De klassiekerspecialisten zijn in volle voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober), maar het is volgens Het Nieuwsblad de vraag of die laatste kasseienklassieker überhaupt wel doorgaat.

Een vergadering tussen koersorganisator ASO en prefect Michel Lalande, verantwoordelijk voor het departement Le Nord, heeft geen uitsluitsel gebracht over de haalbaarheid van Parijs-Roubaix. Het probleem: de coronacijfers in Roubaix en omgeving zijn momenteel zeer ongunstig.

Lille, zo’n vijftien kilometer ten zuidwesten van Roubaix, zou bijvoorbeeld van ‘zone rouge’ naar ‘zone écarlate’ gaan, de op één na slechtste kwalificatie in Frankrijk. Burgemeester Martine Aubry heeft de beslissing daarover met tien dagen kunnen uitstellen, al is het de vraag of de situatie tegen die tijd rooskleuriger is.

Strijdplan

Christian Prudhomme, de grote baas van ASO, heeft al wel een strijdplan klaarliggen. Prudhomme hoopt zo de koers alsnog te kunnen organiseren. De organisatie wil toeschouwers op de kasseistroken en op de velodroom van Roubaix ‘ernstig filteren’.