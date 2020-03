Christian Prudhomme: “Parijs-Nice eindigt gegarandeerd in Nice” woensdag 11 maart 2020 om 20:58

Na de vrees voor een vroegtijdige beëindiging van Parijs-Nice laat ASO-directeur Christian Prudhomme weten dat hij garanties heeft ontvangen dat de Franse ronde volgens planning zondag finisht in kustplaats Nice.

“We passen ons voortdurend aan. Denk aan vorig jaar toen het parcours van de Tour de France op weg naar Tignes versperd was”, vertelt Prudhomme aan Le Parisien. “Onze events gaan over wegen en door plaatsen. Veel gebeurt soms al voor de wedstrijd. We moeten constant reageren en oplossingen vinden. Dus we hebben het vermogen om onze plannen te wijzigen als dat nodig is. Als lokale autoriteiten iets van ons vragen, doen we dat. Het is zelfs onze specialiteit.”

Dat het pijn doet dat het publiek tijdens Parijs-Nice niet in de start- en aankomstzone mag komen, zegt hij. “Het is de essentie van onze sport om te mengen met het publiek. Maar bij buitengewone omstandigheden horen buitengewone maatregelen. En het publiek begrijpt dit maar al te goed, weet je. De boodschap is goed overgekomen. Voor eventuele zorgen voor Parijs-Roubaix en de Tour de France is momenteel geen plaats.

“We zijn voor de volle honderd procent bezig met Parijs-Nice”, gaat Prudhomme verder. “Ik kan niet anders zeggen, want dit is de realiteit. Voor al het andere respecteren we de richtlijnen, als die er zijn. Op dit moment kan ik zeggen dat we garanties gekregen hebben dat Parijs-Nice honderd procent zeker gaat finishen in Nice. Het is de waarheid van dit moment, maar de wedstrijd gaat goed aankomen in Nice.”

“We waren op een gegeven moment bang dat Parijs-Nice niet kon beginnen. Zondag om half vijf, na de finish van de eerste etappe, zei ik tegen mezelf: we hebben zojuist een gevecht gewonnen, maar er zijn er nog zeven over”, aldus de ASO-directeur.