Parijs-Adriatico Quiz: Doe mee en maak kans op een Cyclon onderhoudspakket

Deze week staat in het teken van Parijs-Nice én Tirreno-Adriatico. Twee rittenkoersen op het hoogste niveau, waarop de beste renners ter wereld het tegen elkaar opnemen. Wat weet jij van de Franse en de Italiaanse rittenkoers? Speel nu onze Parijs-Adriatico Quiz en maak kans op een Cyclon onderhoudspakket.

Hoe werkt het?

1. Geef uiterlijk zondag 13 maart 2022 om 23.59 uur antwoord op de 10 vragen in deze quiz.

2. Per vraag heb je 30 seconden om een antwoord in te vullen.

3. Onder de deelnemers die alle vragen goed beantwoorden, verloten we 3x een Cyclon fietsonderhoudspakket

4. De winnaars worden na afloop via e-mail bekendgemaakt.



Parijs-Adriatico Quiz 2022 Welke van de twee rittenkoersen bestaat het langst? Wout van Aert, Julian Alaphilippe, Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, … en Wout van Aert. Welke naam hoort op de puntjes? Sean Kelly is de recordhouder wat betreft eindzeges in Parijs-Nice. Hoe vaak won hij? Wat was het verschil tussen Primoz Roglic en Adam Yates in het eindklassement van Tirreno-Adriatico 2019? Wie is de laatste Nederlander op het eindpodium van Parijs-Nice? Wie is de laatste Belgische eindwinnaar van Tirreno-Adriatico? Hoe vaak staat Eddy Merckx op de erelijst van Parijs-Nice? Wat is de bijnaam van Dino Zandegù, de eerste winnaar van Tirreno-Adriatico in 1966? Wie is de laatste Belgische ritwinnaar in Parijs-Nice? De editie van 2022 rekenen we niet mee. Wat is de traditionele finishplaats van Tirreno-Adriatico? Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail. Bedankt voor het meespelen! De winnaars van de prijzen worden na afloop bekendgemaakt via de mail.