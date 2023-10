vrijdag 27 oktober 2023 om 16:07

Parcoursbouwer Tour over gravelrit: “Hoop dat Pogacar en Evenepoel chaos zullen creëren”

De gravelrit in de Tour de France van 2024 oogst langs verschillende kanten kritiek. Zowel teammanagers als renners vinden het maar niets. Thierry Gouvenou, parcoursbouwer van ASO, geeft meer uitleg bij de opvallende keuze.

“Wij hebben de belofte gedaan om nooit meer twee sprintetappes na elkaar te plannen. We moesten dus een slimme manier verzinnen om de Alpen te kunnen oversteken. Het is een beetje zoals de kasseienrit in 2010 (toen Thor Hushovd won, red.). Toen was het ook 20 jaar geleden sinds dat we kasseien in het parcours hadden gestoken”, aldus Gouvenou bij L’Équipe.

De Fransman verwacht dat de gravelstroken een grote impact kunnen hebben. “Als een ploeg zal beslissen om vol door te trekken, dan zal het op een lint worden getrokken. En dat lint zal uiteindelijk breken. Ik hoop dat het een etappe zal zijn voor mannen als Tadej Pogacar en Remco Evenepoel. Ik hoop dat ze chaos zullen creëren.”