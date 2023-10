vrijdag 27 oktober 2023 om 13:22

Ook Remco Evenepoel heeft oordeel over graveletappe in Tour: “Dit is niet nodig”

Ploegbazen Patrick Lefevere (Soudal Quick-Step) en Richard Plugge (Jumbo-Visma) lieten zich al negatief uit over de gravelrit in de komende Tour de France, maar ook Soudal Quick-Step-kopman Remco Evenepoel is geen grote fan. Dat zegt de wereldkampioen tijdrijden in Het Laatste Nieuws.

“Er worden al aparte events en kampioenschappen voor gravel georganiseerd. Moeten zo’n grindstroken dan absoluut nog worden ingepast in een grote ronde of in andere, normale koersen? Ik vind het niet echt nodig”, vindt de jonge Belg.

Gravel in een grote ronde is Evenepoel bij zijn vorige ervaring dan ook niet al te best bevallen. In de Giro d’Italia van 2021 leek hij in de elfde rit tussen Perugia en Montalcino, die enkele grindstroken bevatte, zonder enig vertrouwen rond te rijden, wat hem uiteindelijk meer dan twee minuten kostte.

Maar schrik voor gravel heeft Evenepoel zeker niet. “Als ik in het Pajottenland train, gebeurt het dat ik doorsteek naar het Leuvense en durf ik wel eens zo’n gravelstrook meepikken. Als je geluk hebt ligt de wat losse ondergrond er hard bij en lijkt het alsof je gewoon over asfalt aan het rijden bent.”