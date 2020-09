Parcours WK-wegrit 2021 onthuld: “Een echte Vlaamse koers” zondag 20 september 2020 om 10:00

Het parcours van het WK wielrennen op de weg van 2021 werd gisteren voorgesteld op de Grote Markt in Antwerpen. Het belooft een pittig kampioenschap te worden, met in totaal 2.562 hoogtemeters over een afstand van 267,7 kilometer. “We krijgen een echte Vlaamse koers, op het allerhoogste niveau.”

Bart De Wever, de burgemeester van Antwerpen, mocht zaterdagochtend samen met onder meer UCI-voorzitter David Lappartient en wielergrootheden Eddy Merckx en Johan Museeuw de startstreep van het WK onthullen. De elitemannen, elitevrouwen en U23 mannen zullen tussen 24 en 26 september 2021 allemaal starten op de Grote Markt, pal in het centrum van Antwerpen.

Met een geneutraliseerde start van acht kilometer worden de mooiste plekjes van Antwerpen opgezocht. Zo trekken de renners langs de Scheldekaaien naar het MAS (Museum aan de Stroom) en het iconische Havengebouw Antwerpen, om vervolgens weer te koersen richting het centrum. De officiële start is op de Britselei/Amerikalei in de buurt van het Oude Gerechtshof.

Twee lokale ronden

Via de Bolivartunnel en de A12 gaat het uiteindelijk richting Leuven. Onderweg trekken de coureurs door Wilrijk, Kontich, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen en Rotselaar. De elitemannen en vrouwen bereiken na 56 kilometer het lokale circuit in Leuven, de beloften doen er 62 kilometer over. De eliteheren zullen eerst een keer de kleinere lokale ronde van 15,5 kilometer afwerken in Leuven

Er staan tussendoor echter ook nog twee grote lussen (van 32,2 kilometer) op het programma richting Overijse. Op dit ‘Flandrien-circuit’ trekken de renners over maar liefst zes klimmetjes, met twee keer de Smeysberg, de steile Moskesstraat (een kasseiweg van 550 meter lang aan maximaal 17%), de Taymansstraat, Bekestraat en de Veeweidestraat.

De wedstrijd zal waarschijnlijk worden beslist op de lokale omloop van 15,5 kilometer in Leuven, met vier mogelijke scherprechters. De renners krijgen eerst de Keizersberg voor hun kiezen, gevolgd door de Decouxlaan, de Wijnpers en de Sint-Antoniusberg. De finishstreep is getrokken op de licht hellende Geldenaaksevest.

Museeuw: “Het parcours is gemaakt voor Flandriens”

“Het zal een week lang feest zijn”, zo reageert Johan Museeuw. “De twee fenomenen (doelt op Wout van Aert en Remco Evenepoel, red.) die we vandaag hebben, zijn uitgegroeid tot winnaars. Als je dan het jaar nadien het WK in België kunt organiseren, er is niets mooier. Het parcours is gemaakt voor Flandriens, renners die de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix kunnen winnen.”

Flandrien Circuit (2x 32,18 kilometer) Lokale omloop in Leuven (15,5 kilometer) Overzicht totale wegrit