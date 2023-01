Parcours Wereldbeker Zonhoven flink gewijzigd: drie keer een duik in de Kuil

Het parcours van de Wereldbeker Zonhoven is flink gewijzigd ten opzichte van de vorige editie van 2021. De meest in het oog springende verandering is in en rond de bekende Kuil, waar de renners nu drie keer naar beneden komen stormen. De lange loopstrook, om uit de Kuil te komen, is verdwenen.

Lees meer: Voorbeschouwing: Wereldbeker Zonhoven 2023 – Veel meer dan alleen Van Aert tegen Van der Poel

Direct na de start rijden de renners richting de Kuil voor de eerste duik in de arena. Deze afdaling is niet anders dan de vorige jaren. Wel slaat het parcours daarna een andere richting uit, namelijk links uit de Kuil. Hier volgt een nieuw deel van het parcours, langs de hondenschool en richting de eerste passage van de materiaalzone.

Daarna gaat het weer richting de Kuil. Nu voor een tweede duik naar beneden, over de strook waar de vorige keren naar boven gelopen moest worden. “Nu zijn de passages in de Kuil verspreid over het parcours. Dit gebeurt nu niet meer in dezelfde fase”, legt Chris Mannaerts, parcoursmanager namens Flanders Classics, uit aan WielerFlits. “Vroeger waren de renners ongeveer anderhalve minuut in de Kuil en daarna vier of vijf minuten weg.”

“Dit is een extraatje voor de bezoekers, die de renners nu verspreid over het parcours voorbij gaan zien komen”, aldus Mannaerts. Een derde duik in de Kuil is er ook nog, maar die is wat korter. Na de tweede grote afdaling rijden (of lopen) de renners aan de overkant omhoog, waarna over de richel gereden wordt. Hierna volgt een schuine afdaling, alleen niet tot de bodem van de kuil. Het gaat om een korte afdaling, waarna de renners weer omhoog moeten lopen.

Nog een grote wijziging

Ook aan de lus over de heide, met vooral rechte stroken in het tweede deel van het parcours, is gesleuteld door de organisatie. “In de heide staat veel wind en dat was een plek waar de koers op de lange stroken de laatste keren vaak stilviel. Nu doen we dat niet meer”, aldus Mannaerts. “Er zijn door de wijziging ook twee zandstroken bijgekomen na de V-bocht (waar ook veel zand ligt, red.). Deze liggen zwaar, al denk ik dat de toppers wel goed erdoorheen moeten komen.”