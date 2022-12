Parcours Vuelta a San Juan onthuld: geen tijdrit, wel bergetappe naar 2624 meter hoogte

De organisatie van de Vuelta a San Juan (2.Pro) heeft het parcours voor de komende editie bekendgemaakt. De Argentijnse rittenkoers, die duurt van 22 tot en met 29 januari, zal vermoedelijk beslist worden in rit vier en vijf, als er stevig geklommen moet worden. In 2023 bevat de Vuelta a San Juan geen tijdritkilometers.

De laatste editie van de Vuelta a San Juan vond plaats in 2020, net voor het uitbreken van de coronacrisis. De eindzege ging toen naar Remco Evenepoel, die destijds de macht greep in de chronoproef op dag drie. De huidige wereldkampioen, die ook nu zijn seizoen zal beginnen in Argentinië, zal zijn slag dit jaar niet kunnen slaan in een tijdrit. Wel zijn er twee bergetappes om het verschil te maken.

De Vuelta a San Juan begint op zondag 22 januari echter met een vlakke etappe van en naar San Juan. Rit twee gaat door het middengebergte, waarna op dag drie de sprinters waarschijnlijk weer aan de beurt zijn. De vierde etappe kent vooral een lastig middenstuk, want halverwege de koers ligt de top van de Alto de la Virgen de Andacollo. Dat betekent klimmen naar 2219 meter hoogte. Ook in de finale loopt het overigens nog op naar Barreal.

Donderdag volgt dan een rustdag, waarna de wedstrijd vrijdag verdergaat met de koninginnenrit. De 173,7 kilometer lange etappe voert namelijk over meerdere hellingen naar de Alto del Colorado (18,9 kilometer aan 4,4 procent). In 2020 was er ook een finish op deze 2624 meter hoge berg. Toen won Miguel Eduardo Flórez van Androni Giocattoli-Sidermec voor Óscar Sevilla en Brandon McNulty. Evenepoel eindigde die dag als vijfde op vier seconden van de winnaar. De kans is groot dat de winnaar van de achtdaagse na deze bergetappe bekend is. De laatste twee ritten zijn namelijk weer vlak.

Deelnemersveld

Naast Soudal-Quick Step, de opvolger van Quick-Step Alpha Vinyl, zullen onder andere INEOS Grenadiers, Trek-Segafredo, BORA-hansgrohe, Astana Qazaqstan en TotalEnergies meedoen aan de achtdaagse rittenkoers. Voor INEOS Grenadiers zullen Filippo Ganna en waarschijnlijk Egan Bernal van start gaan, TotalEnergies vaardigt Peter Sagan af en Movistar trekt met aanwinst Fernando Gaviria naar Argentinië.

Rittenschema Vuelta a San Juan 2023 (22-29 januari):

22/01 – Etappe 1: San Juan – San Juan (143,9 km)

23/01 – Etappe 2: Valle Fértil – Jáchal (201,1 km)

24/01 – Etappe 3: Villicum Autodrome – Villicum Autodrome (170,9 km)

25/01 – Etappe 4: Villicum Autodrome – Barreal (196,5 km)

26/01 – Rustdag

27/01 – Etappe 5: Chimbas – Alto del Colorado (173,7 km)

28/01 – Etappe 6: Vicente Chancay Velodrome – Vicente Chancay Velodrome (144,9 km)

29/01 – Etappe 7: San Juan – San Juan (112 km)