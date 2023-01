Parcours Saudi Tour 2023: organisatie houdt vast aan bekende scherprechters

De organisatie van de Saudi Tour heeft het parcours van de komende editie bekendgemaakt. De route lijkt sterk op het traject van vorig jaar, al is er wel wat geschoven in de volgorde van de etappes. De vijfdaagse in Saudi-Arabië duurt van 30 januari tot en met 3 februari.

De meerdaagse begint met een nieuwe, relatief eenvoudige etappe. Deze openingsrit gaat over 180,5 kilometer van AlUla International Airport naar Khaybar. Onderweg wordt wel geklommen tot 1023 meter hoogte, maar deze top ligt op meer dan zeventig kilometer voor de finish. Bovendien begint de rit meer dan zeshonderd meter boven zeeniveau. In de tweede rit, van Winter Park naar Shalal Sijlyat Rocks (184 kilometer), zullen de sprinters vermoedelijk ook aan zet zijn.

Een groot deel van de derde etappe zullen de renners herkennen van vorig jaar. De lastige finale naar Abu Rakah, waarvan de laatste anderhalve kilometer aan ongeveer acht procent omhoog lopen, vormde vorig jaar namelijk het laatste deel van de tweede rit. Toen punchte Santiago Buitrago hier naar zijn eerste profoverwinning.

De vierde etappe is, net als in 2022, de koninginnenrit van de Saudi Tour. En opnieuw voert die naar Skyviews of Harrat Uwayrid. Het venijn zit hem weer in de staart: op een kleine negen kilometer van de finish ligt de top van een loeisteile helling (2,9 kilometer aan 12%). Deze rit werd vorig jaar gewonnen door Maxim Van Gils, die ook het eindklassement naar zich toe zou trekken. Grote kans dat de wedstrijd ook dit jaar beslist wordt op deze dag.

De slotrit van AlUla Old Town naar Maraya is namelijk weer overwegend vlak. Wel wordt het peloton in de finale, op zo’n 35 kilometer van de streep, nog over een acht kilometer lange gravelstrook gestuurd. Ook loopt de finish lichtjes op.

Saudi Tour 2023 (30 januari-3 februari)

Rittenschema

30/01 | Etappe 1: AlUla International Airport – Khaybar (180,5 km)

31/01 | Etappe 2: Winter Park – Shalal Sijlyat Rocks (184 km)

01/02 | Etappe 3: Al Manshiyah Train Station – Abu Rakah (159,2 km)

02/02 | Etappe 4: Maraya – Skyviews of Harrat Uwayrid (163,4 km)

03/02 | Etappe 5: AlUla Old Town – Maraya (138,9 km)

Etappe 1 - foto: Saudi Tour Etappe 2 - foto: Saudi Tour Etappe 3 - foto: Saudi Tour Etappe 4 - foto: Saudi Tour Etappe 5 - foto: Saudi Tour Routekaart - foto: Saudi Tour