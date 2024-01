woensdag 31 januari 2024 om 14:12

Søren Waerenskjold de sterkste sprinter na lastige finale in AlUla Tour, Nils Eekhoff derde

Na de ritzege van Casper van Uden in de openingsrit van de AlUla Tour, heeft Søren Waerenskjold (Uno-X Mobility) de tweede etappe gewonnen in Saoedi-Arabië. De jonge Noor was na een etappe van bijna 200 kilometer, met een oplopende finale, de snelste sprinter van een uitgedund peloton. Henok Mulubrhan (Astana Qazaqstan) werd tweede, voor Nils Eekhoff (dsm-firmenich PostNL). Waerenskjold is ook de nieuwe leider.

Na de eerste profoverwinning van Van Uden ging de AlUla Tour verder met een niet te onderschatten tweede etappe van AlUla Winter Park naar het natuurreservaat van Sharaan. Waar de renners dinsdag nog over voornamelijk vlakke wegen werden gestuurd, kregen ze dit keer een lastige(re) route voorgeschoteld, met als klap op de vuurpijl een slotklim van vijf kilometer aan goed 4%. De springveren in het peloton hadden deze rit zeker met rood omcirkeld in het routeboek.

Waaieralarm gaat af in het peloton

De eerste aanvallen werden nog in de kiem gesmoord, maar de vorming van een vroege vlucht liet niet lang op zich wachten. Ali Al Shaikhahmed (Saudische selectie), Xabier Mikel Azparren (Q36.5), Unai Zubeldia (Euskaltel-Euskadi), Yuma Koishi (JCL Team UKYO) en Arttasorn Pansaard (Roojai Insurance) sloegen op een gegeven moment de handen ineen en kregen de zegen van het peloton.

Hierdoor kon de voorsprong al snel oplopen tot een viertal minuten. Het leek een voorbode voor een redelijk voorspelbaar koersverloop richting de slotklim, maar de weergoden beslisten er anders over. Door de verraderlijke zijwind brak het peloton met nog ruim 120 kilometer te gaan in meerdere stukken. In de eerste waaier zagen we onder meer leider Casper van Uden, nummer twee Dylan Groenewegen en Simon Yates, misschien wel de grootste favoriet voor de eindzege.

Rust keert weer terug

Het was kortom even alle hens aan dek, maar op een gegeven moment ging de storm (letterlijk en figuurlijk) wat liggen en keerde de rust weer terug in het peloton. Een eerste grote waaier – met daarin de meeste grote namen – bleef uiteindelijk over bij het ingaan van de laatste zeventig kilometer. De vroege vluchters waren inmiddels al een tijdje ingerekend, maar er bleken vijf andere renners bereid om in de aanval te gaan.

Dit keer ging het om Enekoitz Azparren (Euskaltel-Euskadi), Andreas Miltiadis (Terengganu Cycling Team), Tegsh-bayar Batsaikhan en Polychronis Tzortzakis (Roojai Insurance) en Atsushi Oka (JCL Team UKYO). Dit vijftal wist een maximale voorsprong bijeen te fietsen van drieënhalve minuut, maar het bleek niet genoeg om ook uit de greep te blijven voor de ritzege. In het peloton zat de vaart er inmiddels weer goed in, ook al omdat de wind nog voor de nodige nervositeit zorgde.

Pech voor Formolo, maar Italiaan kan weer aansluiten

Met nog 35 kilometer te gaan, zagen we dan ook een nieuwe hergroepering. Het viel daarna weer even stil, maar bij Movistar was er plots paniek in de tent. Davide Formolo, vorig jaar nog tweede in het eindklassement en toch een van de favorieten voor de eindzege, was na twee(!) lekke banden op achtervolgen aangewezen. Gelukkig voor Formolo werd er in het peloton niet doorgereden en kon hij – met dank aan Johan Jacobs en Mathias Norsgaard – weer terugkeren.

Een groot peloton stevende af op de slotklim van vijf kilometer aan goed 4% naar het natuurreservaat van Sharaan, maar aan de achterkant stond de deur wagenwijd open. De wind zorgde er eveneens voor dat het peloton op een lang lint getrokken werd en dat er flink gekwakt werd. Voor Groenewegen, dinsdag nog tweede, ging het drie kilometer voor de meet al te hard onder het tempo van het Cofidis van Bryan Coquard.

Klimmers zorgen voor wat onrust in finale

Meerdere klimmers zagen dat de controle redelijk weg was, dus zagen zij hun kans om aan te vallen. Onder meer Finn Fisher-Black en Simon Yates probeerden het, terwijl klassementsleider Van Uden knap standhield voorin het peloton. Pierre Latour probeerde het 1,5 kilometer voor de meet nog, maar hij werd door een trein van Uno-X Mobility teruggepakt in de laatste 300 meter.

Vanuit het kamp van dsm-firmenich PostNL werd nog geprobeerd om de trein van Uno-X Mobility te ontregelen, maar hun kopman Søren Waerenskjold maakte het na de lastige finale vakkundig af met een sterke sprint. Nils Eekhoff strandde op de derde plaats, net achter Henok Mulubrhan. Met Van Uden (vijfde), Jordi Warlop (zesde), Rick Pluimers (zevende) en Maikel Zijlaard (achtste) eindigden meer lagelanders in de top-10.

In het algemeen klassement is Waerenskjold door de gewonnen bonificaties nu ook de leider, met Van Uden wel in dezelfde tijd als de Noor. Mulubrhan, Eekhoff en Merlier maken de top-5 compleet en staan nog binnen acht tellen van de leider.