Parcours NK veldrijden deels onder water: “Het moet geen NK zwemmen worden”

De organisatie van het NK veldrijden, dat aankomende zondag in Zaltbommel verreden wordt, zit met een probleem. Door hevige regenval staat een deel van het parcours onder water. “Er is veel werk aan de winkel”, zegt Rik van Aalst van de organisatie tegen Omroep Gelderland. “Het moet geen NK zwemmen worden hier, dit is veldrijden.”

Van Aalst had er rekening mee gehouden dat hoogwater van de Waal mogelijk voor problemen zou kunnen zorgen. “Maar dit water komt van boven en het is grondwater”, legt hij uit. Momenteel is de organisatie druk bezig om het euvel te verhelpen. “Dit is wel heel uitdagend. Er is veel werk aan de winkel. De pompen moeten aan, dat is al de hele week. En de brandweer komt ook nog vandaag (donderdag, red.). Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.”

Robert Schimmer, de voorzitter van het NK, is ook vastberaden om het parcours weer begaanbaar te maken. “Een aantal stukken staat echt blank. De Waal is niet het probleem, maar het regenwater. Maar we zorgen ervoor dat het goed te berijden is dit weekend. De veiligheid van de renners heeft altijd onze prioriteit.”