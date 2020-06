Pan-Amerikaanse crosskampioene Ruby West naar Proximus-Alpha Motorhomes

Het bescheiden Belgische veldritteam Proximus-Alpha Motorhomes-Doltcini zet dit jaar een stap voorwaarts. Nadat het team eerder al Alicia Franck en Blanka Kata Vas contracteerde, haalt het nu ook de Canadese belofte Ruby West.

Ruby West wordt volgende maand twintig. De voorbije winter haalde ze een aantal podiumplaatsen in het Amerikaanse circuit, maar haar meest opvallende resultaat was toch een negende plaats op het WK beloften in het Zwitserse Dübendorf. Verder kroonde West zich tot Pan-Amerikaans beloftenkampioene.

Dit najaar begint West aan haar laatste seizoen als U23-renster en droomt van een podiumplaats op het WK in Oostende. “Ruby komt deze winter alvast in België wonen”, vertelt teammanager Eddy Van Bunder ons. “Vanaf september zal ze onze kleuren vertegenwoordigen. Ze tekende een overeenkomst tot september 2022.”

Eerder trok Van Bunder al Alicia Franck en het Hongaarse talent Blanka Kata Vas aan. “Dat betekent dat we volgende winter toch over een drietal vrouwen beschikken die zich af en toe in de kijker kunnen rijden”, blikt Van Bunder positief vooruit. De dames zullen begeleid worden door de Britse Helen Wyman.