Owain Doull tekent contract bij EF Education-Nippo

Owain Doull rijdt in 2022 voor EF Edcuation-Nippo. De 28-jarige Britse coureur komt over van INEOS Grenadiers, waar hij zijn afscheid al aangekondigd had. Doull kwam de afgelopen vijf seizoenen uit voor de miljoenenploeg uit zijn eigen land.

“Voor mij is verandering altijd goed”, reageert hij op zijn transfer. “Ik heb veel geleerd en geweldige kansen gekregen, maar ik denk dat het het juiste moment is om mijn carrière voort te zetten. Ik wil een stap vooruit zetten. Ik heb nog dromen en doelen die ik wil bereiken, en ik denk dat EF de perfecte plek is om dat te realiseren.”

Doull hoopt dat hij in de klassiekers een hoofdrol kan spelen. “De ploeg heeft een geweldige voorjaarskern, maar hopelijk kan ik daar iets aan toevoegen. En ik wil graag meer grote rondes rijden. Ik kijk uit naar de kans om voor mezelf te rijden en jongens als Hugh Carthy zo goed mogelijk te helpen. De stijl van koersen is compleet anders en ik denk dat ik daar het meest naar uit kijk”, vertelt de Brit.

Twee profzeges staan achter de naam van Doull. In 2019 won hij een rit in de Herald Sun Tour en vorig jaar zegevierde hij in een etappe in de Tour de la Provence. Daarnaast werd de Brit begin 2019 tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne.