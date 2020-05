Ovett zegeviert in openingsetappe Zwift Tour for All, Van der Poel derde maandag 4 mei 2020 om 16:47

Freddy Ovett heeft de eerste etappe van de Zwift Tour for All gewonnen. De renner van Israel Start-Up Nation won in de virtuele wedstrijd op Zwift na een 52,9 kilometer lange rit de sprint. De Australiër bleef de Fransman Emmanuel Morin (Cofidis) en Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) voor. Dankzij de zege van Ovett gaat Israel Start-Up Nation ook aan kop van het ploegenklassement.

Tien teams van vijf renners kregen tijdens deze openingsrit zes rondjes over de Innsbruckring voorgeschoteld. Tijdens iedere ronde waren er tijdens een tussensprint punten te verdienen, die uiteindelijk meetellen voor de eindzege.

Kopgroep van veertien

Blikvanger Mathieu van der Poel maakte onderweg deel uit van een kopgroep van veertien man, waar ook Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) en Dan Martin (Israel Start-Up Nation) vertegenwoordigs waren. Ryan Gibbons was onderweg zeer actief in de tussenspurts en pakte daardoor voor zijn ploeg NTT de nodige punten.

Een ronde voor het einde probeerde Alexander Richardson (Alpecin-Fenix) te ontsnappen. Hij reed een voorsprong van negen seconden bij elkaar, maar slaagde er niet in om weg te blijven en werd in de slotronde ingelopen. Ook Alexander Cataford (Israel Start-Up Nation) waagde een poging, maar de Canadees was evenmin succesvol.

Een late uitval van Fred Wright (die de onzichtbaarheids-power-up gebruikte) bleek niet succesvol. De etappe zou beslist worden in de sprint. Daarin bleek Ovett over de snelste benen te beschikken. Van der Poel moest genoegen nemen met een derde plaats.

Israel Start-Up Nation aan kop

Het ploegenklassement wordt na één dag aangevoerd door Israel Cycling Academy. Zij hebben een voorsprong van 17 punten op EF pro Cycling. De ploeg die na vijf ritten aan kop staat, mag zich eindwinnaar noemen. Morgen gaat de Zwift Tour for All verder met een rit over het circuit van Richmond.

Zwift Tour for All

Uitslag etappe 1: Innsbruckring (52,9 km)

1. Freddy Ovett (Israel Start-Up Nation) in 1u09m09s

2. Emmanuel Morin (Cofidis) z.t.

3. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

4. Ryan Gibbons (NTT Pro Cycling)

5. Pier-André Coté (Rally Cycling)

6. Rigoberto Uran (EF Pro Cycling) op 1s

7. Dan Martin (Israel Start-Up) op 2s

8. Alexander Richardson (Alpecin-Fenix) op 4s

9. Fred Wright (Bahrain – McLaren) op 6s

10. Mitchell Docker (EF Pro Cycling) op 19s

Ploegenklassement na dag 1

1. Israel Start-Up Nation 85 pt

2. EF Pro Cycling 68 pt

3. Alpecin Fenix 62 pt

4. NTT Pro Cycling 61 pt

5. Cofidis 38 pt

6. Rally Cycling 34 pt

7. Bahrain McLaren 25 pt

8. Mitchelton-Scott 19 pt

9. CCC Pro Team 12 pt

10. Groupama-FDJ 5 pt