Overtuigende machtsgreep Remco Evenepoel in tijdrit San Juan woensdag 29 januari 2020 om 00:17

Remco Evenepoel heeft op overtuigende wijze de leiding gepakt in de Vuelta a San Juan. De 20-jarige renner van Deceuninck-Quick-Step legde de 15,2 kilometer lange tijdrit met aankomst op de dam van Punta Negra als snelste af in een tijd van 19 minuten en 16 seconden. Het verschil met de concurrentie was groot. Nummer twee Filippo Ganna deed 32 seconden langer over zijn rit tegen de klok.

De individuele tijdrit ging van start zonder Julian Alaphilippe. De nummer twee in het eindklassement van 2019 had zich afgemeld wegens maagklachten.

Thuisrijder Leonardo Cobarrubia zette al vroeg een snelle richttijd neer. De 21-jarige Argentijn mocht even plaatsnemen in de hotseat, maar zijn tijd was niet bestand tegen specialisten als Maciej Bodnar en Nelson Oliveira.

Vice-wereldkampioen Evenepoel vertrok als topfavoriet. Hij reed net als zijn concurrenten op een reguliere wegfiets, weliswaar met een dicht achterwiel. Bij het eerste meetpunt was al duidelijk dat hij goed op weg was. Zijn tussentijd was 36 seconden sneller dan de beste tijd op dat moment. Aan de finish dook hij met een minuut en acht seconden onder de tijd van de 23 jaar oudere Oscar Sevilla, die verrassend aan de leiding stond.

De tijd van Evenepoel zou stand houden, waardoor hij zijn eerste overwinning van het seizoen kon vieren. Het algemeen klassement is na de tijdrit stevig herschikt. Klassementsleider Gaviria – die finishte in barre omstandigheden met veel wind en regen – raakte zijn leiderstrui kwijt aan Evenepoel. Vanwege de weersomstandigheden werd de podiumceremonie achterwege gelaten.