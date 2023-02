Overtuigend EK-goud voor teamsprinters, brons voor de vrouwen

Nederland heeft EK baanwielrennen 2023 goud veroverd op het onderdeel teamsprint bij de mannen. Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland waren een klasse apart in Grenchen, Zwitserland. De Nederlandse vrouwen pakten eerder op de avond brons op de teamsprint.

In de kwalificaties waren Van den Berg, Lavreysen en Hoogland al veruit de snelsten en in de eerste ronde waren ze nog sneller. Met een tijd van 42,272 seconden waren ze ruim zeven tienden sneller dan Groot-Brittannië, hun aanstaande opponent in de finale om het goud.

De finale werd nog spannend, want de Britten hadden een veel betere start dan Nederland. Lavreysen en Hoogland wisten de rollen echter compleet om te draaien, waardoor de oranjemannen met ruim een seconde voorsprong het goud grepen. De troostfinale om het brons tussen Frankrijk en Duitsland werd gewonnen door de Fransen.

Brons voor teamsprintsters

De Nederlandse sprintvrouwen waren dicht bij de finale om het goud, maar moesten het doen met de strijd om het brons tegen Frankrijk. Hetty van de Wouw, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet wonnen die medaille overtuigend, omdat de Franse ploeg een fout maakte bij de start. Het goud ging naar Duitsland, dat de Britse vrouwen versloeg met ruim verschil.

In de eerste ronde werd de teamsprint van België uitgeschakeld door Groot-Brittannië. De tijd van het Belgische drietal (Elke Vanhoof, Valerie Jenaer en Nicky Degrendele) was goed voor een zesde plaats én een nationaal record op de teamsprint.

