Philip Heijnen pakt op afvalkoers eerste Nederlandse medaille op EK baanwielrennen

Philip Heijnen heeft Nederland de eerste medaille bezorgd op het EK baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen. In een lastige afvalkoers veroverde hij een bronzen medaille. Het goud ging naar Tim Torn Teutenberg van Duitsland.

Heijnen hield knap stand en leek zesde te worden, maar precies op dat moment besloot de jury om de Belgische troef Jules Hesters uit de wedstrijd te halen. Hesters was eerder in de race een paar keer in aanraking gekomen met tegenstanders en dat beoordeelde de jury als onreglementair.

Daardoor mocht Heijnen door. Hij zag vervolgens hoe wereldkampioen Elia Viviani (Italië) en Donavan Grondin (Frankrijk) afvielen, waardoor de Nederlander zeker was van brons en hij het liet lopen in de finale. Rui Oliveira (Portugal) probeerde met een aanval Tim Torn Teutenberg (Duitsland) te verrassen, maar Teutenberg herpakte zich en won het goud.

