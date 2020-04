Overige reacties na verplaatsen Tour de France woensdag 15 april 2020 om 17:51

De UCI maakte vandaag bekend dat de Tour de France zal worden verreden van 29 augustus tot en met 20 september, er niet zal worden geschoven met het WK en de Giro d’Italia, Vuelta a España en de vijf wielermonumenten zullen doorgaan op een nog nader te bepalen datum. WielerFlits bundelde de reacties van enkele hoofdrolspelers.

Greg Van Avermaet (CCC)

“Het is vanuit mentaal oogpunt belangrijk dat we nieuwe data hebben. Dit is ook voor onze sponsors belangrijk”, zo vertelt Greg Van Avermaet in een videoboodschap. “Ik overleg nu met mijn coach wat ik moet doen. Ik heb al een tijdje niet meer gereden, aangezien ik wat last had van mijn knie. Ik neem eerst de tijd om te herstellen.”

“Ik heb nog wel een paar weken om weer op niveau te komen.” De klassiekerspecialist verwacht voor de Tour nog enkele wedstrijden te kunnen rijden. “Ik zal na de Tour alles op de monumenten zetten. Het helpt als je dan een grote ronde in de benen hebt.”

Bob Jungels (Deceuninck-Quick-Step)

“Dit voelt toch wel als een opluchting”, zo reageert de Luxemburgse kampioen Bob Jungels op de website van zijn werkgever Deceuninck-Quick-Step. “Er is nu weer wat structuur en we kunnen opnieuw vooruit plannen. Ik was al aan het trainen, maar dat is toch lastig als je geen doel voor ogen hebt.”

Jungels is enthousiast over de nieuwe kalender. “We lijken ons te kunnen opmaken voor een intensieve koersperiode, maar we zullen allemaal klaar zijn om een rugnummer op te spelden. Ik hoop dat tegen die tijd alles veilig is”, zo vertelt de 27-jarige allrounder.

Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step)

Kasseispecialist Yves Lampaert is blij dat er nu duidelijkheid is. “We weten nu wanneer de Tour begint en dat is fijn. Het is nu ook duidelijk dat de monumenten eveneens zullen worden verreden, als de gezondheidssituatie het dan tenminste toelaat. We kunnen nu doelen stellen, plannen maken en weer trainen. We kijken er echt naar uit.”

Lampaert mist het bestaan van profwielrenner, zo vertelt hij op de ploegsite. “We missen vooral de aanmoedigingen van het publiek langs de kant van de weg.”

John Lelangue (teambaas Lotto Soudal)

“Deze nieuwe planning is de meest veilige oplossing”, zo denkt John Lelangue, de manager van Lotto Soudal. “We zullen bovendien geen concurrentie hebben van andere grote sportevenementen, zoals het EK voetbal en de Olympische Spelen. Er zal zeker interesse zijn voor een Tour in september. Iedereen wil weer koersen.”

Lelangue kijkt als teammanager niet alleen naar het sportieve aspect. “We hebben tot november ook nog vier maanden aan publiciteit. Dat is belangrijk voor de sponsors.” De Belg verwacht dat de renners voor de Tour weer zullen koersen in enkele kleinere rittenkoersen.

Emanuel Buchmann (BORA-hansgrohe)

Emanuel Buchmann – de nummer vier van de Tour van 2019 – klinkt niet razendenthousiast, als hem gevraagd wordt naar het verplaatsen van de Ronde van Frankrijk. “Het is goed dat we nu duidelijkheid krijgen, maar de aanloop naar de Tour is nu nog langer. Het is toch wel een mentale uitdaging. Ik probeer mijn focus te behouden en goed te trainen.”

De Duitse ronderenner hoopt binnenkort plannen te kunnen maken. “Maar dan moeten we wel weten wanneer we weer mogen koersen. We kunnen nu wellicht een hoogtestage in juni organiseren.”

Ralph Denk (teammanager BORA-hansgrohe)

“Het is goed dat we nu een nieuwe datum hebben voor de Tour. Het is aan de late kant, maar ik denk dat de UCI en ASO geen risico willen nemen. Het belangrijkste is dat de Tour doorgaat en dat lijkt nu wel het geval. Voor nu zal er weinig veranderen. We weten nog altijd niet wanneer we opnieuw rugnummers kunnen opspelden.”

“Als we dat wel weten, kunnen we weer plannen maken voor onze renners. We zullen ons voorlopig blijven richten op online-initiatieven als de Digital Swiss 5”, zo doelt Denk op een online versie van de Ronde van Zwitserland.

In dit overzicht zullen we nog meer reacties bundelen van renners, ploegleiders en andere hoofdrolspelers binnen de wielersport.