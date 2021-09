Jan Ullrich en Lance Armstrong ontmoeten elkaar: “Ik was er net zo aan toe als Pantani”

Lance Armstrong heeft op Mallorca zijn oude rivaal Jan Ullrich opgezocht. De Amerikaanse oud-prof maakte een trainingstochtje met de Duitse Tour-winnaar van 1997, die een paar jaar geleden grote problemen had. Armstrong was op Mallorca als host van een peperduur fietsweekend ter promotie van zijn fietspodcast The Move.

Na zijn carrière ging het de verkeerde kant op met Ullrich. Zo werd de Duitser veroordeeld voor rijden onder invloed, persoonlijke problemen met alcohol en drugs leidden tot een scheiding van zijn vrouw Sara en hij kwam in opspraak vanwege mishandeling. Ook werd hij opgenomen in een psychiatrische kliniek voor zijn drank- en drugsproblemen. Armstrong toonde zich sindsdien zeer begaan met het lot van zijn oude rivaal uit de Tour de France en wilde hem helpen. Ook zocht hij hem in 2018 al eens een keer op om een paar dagen met hem door te brengen.

Toen riep Armstrong zijn volgers nog op om Ullrich mee te nemen in hun gedachten en voor hem te bidden maar drie jaar later gaat het stukken beter met de Duitser. Afgelopen week maakten ze samen een fietstocht en was Der Jan te gast in de podcast The Move van The Boss. In de podcast spraken ze samen met ex-renner George Hincapie en voormalig ploegleider Johan Bruyneel over de problemen waarmee Ullrich te maken had, over hun gezamenlijke fietstocht en over hoe het nu met de Duitser gaat.

“Drie jaar geleden had ik grote problemen en toen kwam jij me opzoeken. Ik was zo blij dat je kwam en ja, ik was er net zo aan toe als Marco Pantani. Bijna dood. En dan herstel ik en heb ik goede vrienden”, verwees Ullrich naar onder anderen Armstrong en Bruyneel. “Nu ben ik heel gelukkig.” De Duitser zei dat hij weer fietst en gezond is. “God gaf me dit lichaam en God gaf me dit talent. Het is bij mij of niets, of vol gas. Ik heb mijn coach voor mijn rugspieren. Ik train elke dag en drink water.”

De Duitser stopte drie jaar geleden met het tot zich nemen van alcohol en drugs, vertelde hij. “Ik leef heel gezond, mijn vriendin kookt heel gezond voor me. En dit alles bij elkaar brengt me in een zeer goede conditie en geeft me een goed gevoel. Ik was een tijdlang vergeten wat goed voor me is. Het laatste dat ik me herinner is twintig of vijftien jaar geleden. Daarna ben ik vergeten wat goed voor me is. Wielrennen is goed. Omgaan met vrienden. Liefde. Mijn kinderen. Mijn familie. Dat alles was ik vergeten. Dat was mijn probleem.”

