Oud-winnaar Alaphilippe en Vansevenant met Soudal Quick-Step in Strade Bianche

Julian Alaphilippe is zaterdag de kopman van Soudal Quick-Step in de gravelklassieker Strade Bianche. De Fransman wist in 2019 de Italiaanse koers al eens te winnen en is een van de schaduwfavorieten voor de zege, nu Tadej Pogačar en Wout van Aert hebben afgezegd.

Alaphilippe, die afgelopen weekend in eigen land de heuvelkoers Faun-Ardèche Classic wist te winnen na een duel met David Gaudu, zal onder meer Mauri Vansevenant aan zijn zijde hebben. De talentvolle Belg hervat de competitie nadat hij vorige maand een rit won en tweede werd in de Tour of Oman.

Andrea Bagioli, Dries Devenyns en Pieter Serry zijn de andere renners die goed uit de voeten kunnen in de Toscaanse heuvels. Rappe mannen Davide Ballerini en Casper Pedersen maken de selectie van Soudal Quick-Step compleet voor zaterdag.

