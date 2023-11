dinsdag 7 november 2023 om 09:59

Oud-veldritprof komt met alternatieve opzet voor Wereldbeker

De Wereldbeker is het belangrijkste regelmatigheidsklassement in het veldrijden, maar de toppers kiezen er al eens voor om te passen voor een wereldbekerweekend. De UCI ziet het met lede ogen aan en gaat dan ook terug naar de tekentafel. Maar wat is nu de ideale opzet voor de Wereldbeker? Oud-prof Dieter Vanthourenhout heeft wel een idee.

De inmiddels 38-jarige Vanthourenhout, die in november 2020 een punt zette achter een veertienjarige veldritcarrière, is ook geen voorstander van de huidige Wereldbeker-opzet. Maar waar gaat dan wel zijn voorkeur naar uit? “Om te beginnen moeten we terug naar ± acht Wereldbekers. En in een weekend van een Wereldbeker is het zaak om geen andere categorie 1-wedstrijd te laten doorgaan.”

Nu is dat nog wel het geval: zo rijden de veldrijders komende zaterdag in Niel, om dan één dag later hun opwachting te maken in de Wereldbeker van Dendermonde. Maar soms staan de crossers ook voor een verre verplaatsing naar het buitenland. “Geen moeilijke verplaatsingen meer, zoals de X2O Trofee van Kortrijk op zaterdag en dan de Wereldbeker van Dublin op zondag”, schetst Vanthourenhout op X.

“Dan zullen de renners op zaterdag ook al aanwezig zijn voor de verkenning van het wereldbekerparcours. Dit maakt het ook aantrekkelijker voor buitenlandse organisatoren”, is de oudere broer van Michael Vanthourenhout, de regerende Europees kampioen in het veld, van mening.

De vele afzeggingen voor de Wereldbeker, het is een doorn in het oog van UCI-topman Peter Van den Abeele. De oud-veldrijder zoekt dan ook naar een oplossing. “Moeten prestaties in de Wereldbeker met meer punten worden beloond? Moeten we de wereldbekercrossen in een kortere periode bundelen zodat alle toppers er wel bij kunnen zijn, bijvoorbeeld van december tot het laatste weekend voor het WK?”

“Het zijn allemaal zaken die ik dringend wil bespreken met Flanders Classics (verantwoordelijk voor de organisatie van de Wereldbeker, red.) en andere grote spelers uit de veldritwereld. We zullen die beslissingen met de hoogste prioriteit nemen zodat ze op het WK (begin februari in Tábor, red.) al goedgekeurd kunnen worden.”