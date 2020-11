Oud-veldritkampioen Cock van der Hulst (77) overleden

Voormalig veldritkampioen Cock van der Hulst is op 21 november overleden. Hij werd 77 jaar oud. Van der Hulst werd twee keer Nederlands kampioen veldrijden bij de elite-mannen en veroverde brons op het WK in 1968.

Zijn Nederlandse titels bij de elites behaalde Van der Hulst in 1968 in Wassenaar en in 1973 in Tilburg. Daarnaast won hij nog drie keer zilver op het NK en kreeg hij twee keer brons omgehangen. Zijn kleindochter Amber van der Hulst is ook actief in het wielrennen. Zij debuteerde afgelopen seizoen bij Parkhotel Valkenburg en staat ook volgend jaar onder contract bij die ploeg.

Van der Hulst was bovendien erevoorzitter van de Leidse Ren-en Toervereniging Swift. De voorzitter van de wielervereniging heeft ter nagedachtenis aan de oud-veldrijder een bericht geschreven op haar website.

Wielervereniging LRTV Swift op haar website:

Op 21 november is Cock van der Hulst overleden. Cock is een van de belangrijkste mannen voor de Leidse Ren-en Toervereniging Swift geweest. Hij was een van de beste veldrijders die Nederland gekend heeft. Hij was 6 keer Nederlands kampioen in de jaren 1968-1980. In 1968 stond hij bij de wereldkampioenschappen op het podium samen met Rogier de Vlaeminck, wereldkampioen en Peter Frischknecht.

Naast zijn sport was Cock vice voorzitter van Swift. In 1979 werd hij voorzitter. Hij was de grote man in de verhuizing van de Waard naar de Bult. Zowel het huidige clubhuis als het naastliggende parcours, de Bult, zijn onder zijn voorzitterschap in 1984 gebouwd. Hij deed de begeleiding en het overleg met de gemeente. Swift is hem daarvoor nog steeds heel dankbaar. Het is nog steeds terecht dat hij één van de twee ere-voorzitters is van Swift. (Joop Riethoven is de andere ere-voorzitter).

Later werd hij vele jaren de grote voorrijder op de zondagmorgen toertochten. Hij kende als geen ander de routes uit het hoofd en iedereen had veel ontzag voor hem. Niemand durfde hem dan ook als voorrijder te passeren. Toerders voelden zich vereerd om met hem in de groep te mogen rijden. Kortom je zou Cock mister Swift kunnen noemen. Wij wensen Marianne en zijn naasten heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Frans van Rijn,

Voorzitter LRTV Swift