'Tour de France wil tijdens coronacrisis doorgaan op geplande data' maandag 23 maart 2020

De ASO wil de Tour de France komende zomer ‘gewoon’ door laten gaan van 27 juni tot en met 19 juli. Volgens Le Parisien heeft de organisatie een scenario uitgetekend waarbij de Tour alleen gaat om het sportieve gedeelte, zonder andere publieksevenementen rondom de koers. Op die manier kan de ronde ook tijdens de coronacrisis doorgaan.

De reclamekaravaan en het Village Départ zouden bijvoorbeeld geschrapt kunnen worden. Mogelijk gaat de Tour de France dan lijken op de meest recente editie van Parijs-Nice. Die rittenkoers ging, toen het coronavirus in Europa al zorgde voor meerdere drastische maatregelen, zeven dagen door. Wel werd de slotrit in Nice geschrapt door de ASO en werd publiek op de start- en finishlocaties geweerd.

Over uitstel of een annulering van de Tour de France wordt niet nagedacht. Dat hebben meerdere ploegen te horen gekregen van de ASO. “Maar het is nog te vroeg om die beslissing te maken. Het is nog steeds ver weg”, aldus Emmanuel Hubert, teammanager van Arkéa-Samsic.

Ministerie in contact met de ASO

Roxana Maracineanu, de Franse minister van Sport, gaf onlangs aan contact te hebben met de ASO over de Tour de France. “Het is van het grootste belang dat de Tour de France en de Olympische Spelen kunnen worden gehouden”, vertelde ze tegen France Inter.

Eerder sprak oud-Tourwinnaar Bernard Hinault zich nog uit tegen het doorgaan van de Tour de France als de problemen rond het coronavirus nog niet zijn opgelost. “De Tour de France is een geweldig feestje, maar het leven is belangrijker. Mensen lopen nu het risico om te sterven, wielrennen is nu echt niet belangrijk”, zei hij. “We kunnen het ons niet veroorloven om de Tour te laten doorgaan als de situatie nog niet veilig is.”