vrijdag 10 november 2023 om 11:14

Oud-skiër Anton Palzer verlengt bij BORA-hansgrohe: “Wil graag eens gravelen”

Anton Palzer heeft zijn contract bij BORA-hansgrohe verlengd. Hoe lang de 30-jarige Duitser, die een verleden heeft in het toerskiën, heeft bijgetekend maakt de ploeg niet bekend. Palzer debuteerde in het voorjaar van 2021 als prof bij BORA-hansgrohe.

Palzer debuteerde afgelopen seizoen in de Giro d’Italia en sloot het jaar af met een tiende plaats in het eindklassement van de Ronde van Turkije. Voor de voormalig wintersporter blijft zijn ontwikkeling doorgaan, merkt hij. “Deze reis in het wielrennen gaat door. Ik heb de piek van mijn sportieve ontwikkeling nog lang niet bereikt”, denkt hij.

“Ik ben heel gemotiveerd om een betrouwbare helper te zijn voor onze kopmannen volgend seizoen”, aldus ‘Toni’ Palzer. “Maar ik kijk ook uit om mijn eigen kansen te pakken. Daarnaast sta ik open voor nieuwe avonturen. Zo lijkt het mij ook leuk om ooit eens mee te doen aan een gravelwedstrijd.”