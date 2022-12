Anton Palzer droomt van debuut in Giro d’Italia: “Ski-hoofdstuk heb ik afgesloten”

Anton Palzer (BORA-hansgrohe) hoopt volgend seizoen zijn debuut te maken in de Giro d’Italia. De 29-jarige Duitser maakte in 2021 zijn entree in het profpeloton, nadat hij jarenlang furore maakte in het ski mountaineering, ook wel toerskiën genoemd. “Ik zou graag de Giro rijden, dat zou echt een droom zijn”, vertelde Palzer aan de Kleine Zeitung en WielerFlits.

“Er zijn slechts drie grote rondes in het wielrennen en ik mocht vorig jaar de Vuelta a España rijden. Dat was heel belangrijk voor mijn ontwikkeling”, blikt Palzer terug op 2021. “Dit jaar heb ik geen grote ronde gereden. Eerst dacht ik dat ik de Vuelta weer zou doen, maar de ploeg besloot om toch een groep rond sprinter Sam Bennett te sturen. Uiteindelijk bleek dat de juiste keuze.”

Voor Palzer is Italië geen onbekend gebied. Zo reed hij afgelopen seizoen de Tour of the Alps en enkele najaarskoersen. “Ik heb veel Italiaanse vrienden en ben er veel geweest. Als je de kans krijgt om de Giro te rijden, zou dat iets heel speciaals zijn”, geeft hij aan. “Maar de ploeg bepaalt uiteindelijk.” BORA-hansgrohe heeft in ieder geval Palzer opgenomen in de voorselectie voor de Giro, maakte teambaas Ralph Denk onlangs bekend.

‘Geen successen, dat ben ik niet gewend’

Binnen de ploeg van BORA-hansgrohe is Palzer goed te herkennen, want hij heeft – net als Wout van Aert – RedBull als privésponsor op zijn helm. Die samenwerking was er al toen hij nog op ski’s stond. “Maar ik heb het hoofdstuk van ski mountaineering afgesloten. Ik wilde daar een streep onder zetten en iets nieuws doen”, zegt hij. “Ik zie mijzelf nu als fulltime wielrenner, maar niemand weet hoe lang ik nog bij de ploeg kan blijven. Misschien is het over twee jaar wel weer klaar, maar voor nu investeer ik alles in het wielrennen.”

In 2022 bleef een top-10-notering uit voor Palzer. Daar legt hij zich bij neer. “We rijden vaak met zeven renners, en zes daarvan werken hard zodat een iemand een uitslag kan rijden”, geeft hij aan. “Dat is niet altijd makkelijk, want ik ben dat niet gewend. Ik was altijd succesvol in wedstrijden, super succesvol zelfs. Ik won Wereldbekers en won meerdere medailles… Maar nu ben ik nog een leerling. Ik heb niet veel successen meer en dat maakt de situatie speciaal voor mij. Maar ik geloof er heilig in dat het succes zal komen.”