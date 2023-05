Oud-renner Tom Danielson (45) moet vinger amputeren in strijd tegen kanker

Tom Danielson vocht als wielrenner heel wat duels uit op de fiets, maar de inmiddels 45-jarige ex-prof is nu bezig met de zwaarste strijd van zijn leven: die tegen kanker. De Amerikaan heeft in zijn strijd zijn linkermiddelvinger moeten laten amputeren. Dat maakte Danielson zelf bekend via social media.

Danielson kreeg niet zo lang geleden verschrikkelijk nieuws: er werd bij de oud-renner een tumor in zijn hand ontdekt. Deze maand ging Danielson onder het mes, waarbij zijn middelvinger en vingergewricht werden geamputeerd. Van deze ingrijpende operatie moest hij zo’n twee maanden revalideren.

Zijn pink, ring- en wijsvinger werden dan weer dichter bij elkaar gezet. “Deze vingers kunnen nu de functies van mijn verdwenen middelvinger overnemen. Dat is eigenlijk best cool”, kan Danielson nog lachen. “Ik ben vooral blij dat alles goed is verlopen. Ik ben nog wel moe en heb ook veel pijn.”

Danielson kan inmiddels weer een beetje fietsen. “Maar voorlopig wel alleen nog op de rollen. Ik mag mijn hand voorlopig nog nergens voor gebruiken. Ik kan nog niet remmen, mijn hand moet de tijd krijgen om te genezen. Het zijn natuurlijk lastige dagen, maar ik ben zeer strijdvaardig. Ik wil iedereen bedanken voor de steun”, laat hij weten via Twitter.

One week after my amputation and hand reconstruction.

Yesterday was a tough day but I got through it and today I am feeling much stronger.

I am adapting and feeling creative. Going to make some incredible things from this experience to help others. pic.twitter.com/AeGxjbbA1V

— tom danielson (@tomdanielson) May 15, 2023