maandag 6 november 2023 om 19:35

Oud-renner en W52-ploegleider Nuno Ribeirto voor 25 jaar geschorst

Nuno Ribeiro zal waarschijnlijk nooit meer actief zijn in de wielersport. De 46-jarige ex-wielrenner, die de voorbije seizoenen ploegleider was bij het inmiddels ter ziele gegane W52-FC Porto, is door de Portugese Anti-Doping Autoriteit (ADOP) voor maar liefst 25 jaar geschorst.

Ribeiro stond terecht in het kader van operatie Prova Limpa (letterlijk vertaald: schoon bewijs). Daarbij zijn ook oud-ploegleider Nuno Ribeiro en ploegbaas Adriano Quintanilha en wielrenners João Rodrigues, Rui Vinhas, Ricardo Mestre, Samuel Caldeira, Daniel Mestre, José Neves, Joni Brandão, Ricardo Vilela, José Gonçalves en Jorge Magalhães betrokken.

Uit documenten die door Portugese media zijn ingezien zou blijken dat Ribeiro, Quintanilha en algemeen directeur Hugo Veloso van W52-FC Porto een ‘dopingplan’ hebben opgesteld om de renners beter te laten presteren. Sinds 2020 zou dopinggebruik – waaronder bloedtransfusies, groeihormonen en testosteron – normaal zijn geweest binnen het team. De ploeg besloot daarop de stekker uit het project te trekken.

Grote rol

Ribeiro speelde volgens de dienstdoende rechter een belangrijke rol. “De beklaagde moedigde de renners van W52-FC Porto aan om gebruik te maken van verschillende dopingmiddelen en bloedtransfusies. Hij kocht de producten en gaf ze vervolgens aan de renners. Ook tijdens wedstrijden maakte hij de producten gereed voor gebruik, en liet ze achter in de kamers van de renners.”

De rechter besloot hem een schorsing van 25 jaar op te leggen vanwege ‘het bezitten, beheren en verhandelen van verboden stoffen en methoden’. De schorsing van de Portugees is al ingegaan op 16 december 2022 en loopt dus af op 15 december 2047. Het is niet de eerste keer dat Ribeiro tegen de dopinglamp loopt. Als renner werd hij in 2009 al eens betrapt en geschorst vanwege het gebruik van CERA.