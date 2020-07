Oud-prof Joaquim Rodríguez komt met de schrik vrij na trainingsongeval donderdag 9 juli 2020 om 17:53

Joaquim Rodríguez mag dan al enkele jaren zijn gestopt als beroepswielrenner, de Catalaan traint nog altijd als een bezetene op de mountainbike. De 41-jarige Rodríguez kreeg deze week echter de schrik van zijn leven, aangezien hij zwaar ten val kwam en moest worden afgevoerd naar het ziekenhuis.

Rodríguez was aan het trainen in Andorra, waar de gewezen topklimmer al meer dan tien jaar woont. De Spanjaard is tegenwoordig als mountainbiker actief voor Orbea Factory Team en reed samen met zijn goede vriend José Antonio Hermida al enkele malen de Cape Epic. Deze week ging het echter helemaal mis tijdens een trainingsritje.

Rodríguez kwam op hoge snelheid ten val en werd afgevoerd naar het dichtsbijzijnde ziekenhuis, maar de schade bleek uiteindelijk mee te vallen bij Purito. De voormalig profwielrenner heeft enkele breukjes opgelopen in zijn rechter- en linkerhand, maar is inmiddels in Barcelona geopereerd door traumatoloog Xavier Mir.

Rustperiode

De oud-renner van onder meer ONCE, Caisse d’Epargne en Katusha zal nu thuis een rustperiode moeten inlassen om de breuken te laten genezen. Rodríguez won in zijn carrière onder meer de Waalse Pijl, tweemaal de Ronde van Lombardije, twee keer de Ronde van Catalonië en etappes in de drie grote rondes.

Verder wist hij podiumplekken te verzamelen in de Giro, Tour en Vuelta, maar stond hij nooit op het hoogste schavotje. De explosieve klimmer leek in 2013 op weg naar de wereldtitel in het Italiaanse Firenze, maar moest toen na een veelbesproken finale buigen voor Rui Costa.

.@PuritoRodriguez sofreu uma queda enquanto andava de MTB ontem. Boa recuperação! pic.twitter.com/FylfTfboPA — País do Ciclismo (@DoCiclismo) July 9, 2020