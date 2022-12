Joaquim Rodríguez moest door hartproblemen stoppen met wielrennen

Joaquim Rodríguez besloot goed zes jaar geleden een punt te zetten achter zijn carrière. De Catalaanse klimmer wilde meer tijd aan zijn gezin besteden, maar dit bleek toch niet de belangrijkste reden om te stoppen. Er werden in 2016 namelijk hartproblemen vastgesteld bij ‘Purito’.

Dat heeft de inmiddels 43-jarige Rodríguez deze week laten weten aan het Catalaanse TV3-programma ‘La Marató’, in een speciale aflevering over hart- en vaatziekten. “Ik voelde voor de diagnose al dat het tijd was om afscheid te nemen van de sport, maar dit hielp me wel om het niet nog eens te heroverwegen.”

Rodríguez benadrukt in het programma verder het belang van medische controles. De oud-wielrenner heeft zijn hartziekte onder controle en is nog altijd zeer actief op de fiets. Zo is hij een fervent mountainbiker en is hij de laatste jaren als ambassadeur van fietsenmerk Orbea vaak te bewonderen in MTB-wedstrijden. Zo deed hij al eens mee aan de meerdaagse mountainbikewedstrijd Cape Epic.

Rodríguez kan worden gezien als een van de beste klimmers van zijn generatie. Zo won hij twee keer de Ronde van Lombardije, de Waalse Pijl en prestigieuze etappekoersen als de Ronde van Catalonië (2x) en de Ronde van het Baskenland. Ook stond hij in alle grote rondes minimaal een keer op het eindpodium, maar winnen bleek nét iets te hoog gegrepen. In de Giro d’Italia van 2012 strandde hij bijvoorbeeld op 16 tellen van eindwinst. Ook veroverde hij twee WK-medailles. Hij boekte in totaal 48 profoverwinningen.

In 2016 zette hij dus een punt achter zijn carrière, al tekende Rodríguez na zijn afscheid opvallend genoeg weer een profcontract bij Bahrain Merida. De explosieve klimmer leek dus terug te komen op zijn eerdere beslissing, maar anderhalve maand later was hij toch weer van gedachten veranderd. De beslissing om alsnog te stoppen kwam twee weken na het bericht van de UCI dat Bahrain Merida haar WorldTour-status definitief in bezit had. In de aanvraagfase van de licenties kon de nieuwe ploeg de UCI-punten van Rodríguez goed gebruiken.