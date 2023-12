woensdag 13 december 2023 om 09:31

Oud-ploegleider BORA-hansgrohe geschokt door pestverhalen: “Ik was totaal verrast”

De transfersoap rond Cian Uijtdebroeks houdt de gemoederen flink bezig. De jonge Belg lijkt volgend jaar voor Visma | Lease a Bike te gaan rijden, maar waarom wil hij eigenlijk zo graag weg bij BORA-hansgrohe? Een van de redenen zou zijn dat hij bij de Duitse ploeg gepest werd. Jean-Pierre Heynderickx, (oud-)ploegleider van Uijtdebroeks bij BORA-hansgrohe, reageert geschokt.

“Verschillen bronnen zeggen dat Uijtdebroeks bij BORA een soort buitenbeentje was”, vertelt wielerjournalist Thijs Zonneveld in de podcast In het Wiel. “Hij werd door andere renners, maar ook door ploegleiders behandeld als een soort nerdje. Hij werd gepest. Tijdens de Vuelta was er bijvoorbeeld ook een ‘Anti-Cian’-appgroep, zonder hemzelf erin, zodat ze over hem konden roddelen. Het is echt te kinderachtig. Hij voelde zich totaal niet thuis in die ploeg.”

Jean-Pierre Heynderickx was in de voorbije Ronde van Spanje als ploegleider actief bij BORA-hansgrohe. “Ik viel van mijn stoel toen ik het hoorde, ik was totaal verrast”, klinkt het in gesprek met Het Laatste Nieuws. “Hier ben ik behoorlijk ‘ambetant’ van. Áls het klopt, dan is het achter mijn rug gebeurd en voel ik me gepakt. Ik zou het bijzonder laag vinden.”

“Hoop uit de grond van mijn hart dat het niet waar is”

“Dan laat ik dit niet zomaar passeren en wil ik absoluut weten wie dat groepje heeft opgericht, welke renners en collega’s-personeelsleden er deel van uitmaakten en wat er allemaal is gezegd en geschreven. Eigenlijk hoop ik uit de grond van mijn hart dat het niet waar is”, aldus Heynderickx, die niet langer voor het team werkt.

Heynderickx omschrijft zijn jongere landgenoot als een op-en-top professional. “Cian is Cian. Een toptalent dat heel extreem leeft en gedreven en passioneel bezig is met zijn vak. En op zoek gaat naar alle ‘marginal gains’, alle extra procentjes op gebied van training, voeding, verzorging… En niets aan het toeval wil overlaten. In december weet hij bij wijze van spreken al perfect wat hij volgend seizoen gaat doen, wanneer hij op stage trekt enzovoort.”

“Dat is een houding die je hem volgens mij niet kwalijk kan nemen. Integendeel: hij kan daar alleen maar worden in aangemoedigd.” Dat dit bij sommigen als ‘nerdy’ overkomt? “Mogelijk. In een groep van dertig man wordt er ook al eens gelachen en gezwanst met en over elkaar. Maar dat geeft je nog niet het recht om iemand te pesten of af te maken.”