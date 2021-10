Oud-ploegbaas Bernard Tapie (78) overleden

Bernard Tapie, de Franse zakenman die in de jaren tachtig van de vorige eeuw de grote man was achter de Franse wielerploeg La Vie Claire, is vanmorgen op 78-jarige leeftijd overleden. Tapie leed al jarenlang aan maag- en slokdarmkanker.

Tapie besloot in 1984 een wielerploeg op te richten onder de naam La Vie Claire. De Franse zakenman wist Bernard Hinault over te halen om te tekenen bij deze nieuwe ploeg. Ook de opkomende Greg LeMond droeg midden jaren tachtig het opvallende tenue, een shirt gebaseerd op de kleuren van de bekende kunstenaar Piet Mondriaan, van La Vie Claire. In 1985 en 1986 won de ploeg de Tour de France, eerst met Hinault en een jaar later met LeMond.

Tapie wist met zijn ploeg vele successen te boeken, maar al vrij snel stortte zijn imperium ineen. De excentrieke maar ook veelbesproken zakenman moest herhaaldelijk voor de rechter verschijnen, onder meer op verdenking van fraude en verduistering. Zo stond hij in juli 2019 met vijf anderen nog terecht voor zijn rol in een omstreden arbitragezaak rond de verkoop van zijn aandelen in het sportkledingmerk Adidas. Tapie werd uiteindelijk wel vrijgesproken.

Eerbetoon

De Fransman hield zich niet alleen bezig met de wielersport. Tapie was ook een tijdje eigenaar van voetbalclub Olympique Marseille. In 1993 won hij met de club de Champions League. Ook was hij actief in de politiek. Tapie stierf vanmorgen na een lange strijd tegen maag- en slokdarmkanker, zo meldt zijn familie. “Hij vertrok vredig, omringd door zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en broer”, klinkt het in de Franse krant Le Parisien.

Uitgerekend vandaag zal de Franse formatie Delko in de bekende La Vie Claire-kleuren Parijs-Roubaix betwisten. Het kleurrijke tricot zoals de renners van La Vie Claire droegen, kreeg een update en keert vandaag, als eerbetoon, in Roubaix dus terug in koers. “Het is een historische trui die mijn generatie en de wielersport heeft getekend, gedragen door grootheden als Bernard Hinault en Greg LeMond”, aldus teammanager Philippe Lannes van Delko in een perscommuniqué.