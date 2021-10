Delko naar Parijs-Roubaix in de iconische kleuren van La Vie Claire

De renners van Delko koersen zondag niet in hun vertrouwde wit-donkerblauw gestreepte shirts. Het team kondigde namelijk aan dat het aan de start verschijnt in de Mondriaan-kleuren, waar La Vie Claire midden jaren tachtig in koerste. Onder anderen vijfvoudig Tourwinnaar Bernard Hinault droeg de bekende trui.

Het shirt in de Mondriaan-kleuren deed midden jaren tachtig zijn intrede in het wielerpeloton bij de ploeg La Vie Claire, die onder leiding stond van Bernard Tapie. De Franse zakenman had Bernard Hinault overgehaald om in 1984 voor zijn nieuwe ploeg te komen rijden. De ploeg liet zich bij het ontwerpen van de trui inspireren door Piet Mondriaan, pionier van de abstracte kunst. Het tricot bestond uit rode, gele, blauwe en witte vlakken, met daartussen zwarte lijnen. De achterliggende gedachte was een lappendeken van merken uit het zakelijk imperium van Tapie, zoals LOOK.

Historische trui

Tegenwoordig is Look een van de sponsors van het ProTeam Delko. Het kleurrijke tricot zoals de renners van La Vie Claire droegen, kreeg een update en keert zondag in Roubaix terug in koers. “Toen de trui aan onze jonge medewerkers en renners werd getoond, was hun eerste reactie dat ze er zelf ook een wilden. Het is een historische trui die mijn generatie en de wielersport heeft getekend, gedragen door grootheden als Bernard Hinault en Greg Lemond”, zegt ploegmanager Philippe Lannes van Delko in een perscommuniqué.

“Wij zijn er zeer trots op dat LOOK ons zijn iconische kleuren laat dragen in een van de mooiste eendagskoersen, Parijs-Roubaix, en wij ons kunnen voegen bij de legendarische ploegen en renners die de geschiedenis van het professionele wielrennen hebben gevormd, 36 jaar later. De ploeg kijkt ernaar uit om zich in het peloton te onderscheiden en de uitdaging met de kasseien aan te gaan”, aldus Lannes. Voor de liefhebbers van de trui: de speciale kit van Delko is in een beperkte oplage verkrijgbaar.

Delko heeft ook de selectie voor Parijs-Roubaix bekendgemaakt. Door een val moet Eduard-Michael Grosu de kasseiklassieker aan zich voorbij laten gaan. De Roemeense renner wordt vervangen door Alexandre Delettre.

Selectie Delko voor Parijs-Roubaix (3 oktober)

Pierre Barbier

Clément Carisey

Alexandre Delettre

August Jensen

Dušan Rajović

Evaldas Šiškevičius

Julien Trarieux

