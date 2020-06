Oud-olympisch kampioen Martinez (44) maakt rentree in het peloton zaterdag 13 juni 2020 om 17:08

Miguel Martinez (44) staat voor een terugkeer in het peloton. De olympisch kampioen mountainbiken van de Olympische Spelen in Sydney heeft een contract op de weg getekend bij het continentale Amore e Vita. Onbekend met het wegwielrennen is Martinez overigens niet: de Fransman kwam in het verleden al uit voor Phonak en Mapei.

Dat Martinez uitgerekend bij het kleine Amore e Vita zijn rentree maakt, is geen toeval. De Fransman beëindigde er twaalf jaar geleden ook al zijn wegcarrière. In dat jaar kwam Martinez tot een etappezege in de Tour de Beauce.

In het Franse L’Equipe licht de 44-jarige coureur zijn opmerkelijke contract toe. “Het is een contract dat na zes maanden weer kan worden verlengd. Ik krijg er niet voor betaald, maar dat maakt mij niet uit. Passie is belangrijker dan geld”, aldus Martinez.