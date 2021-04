Oud-beloftenwereldkampioen Romain Sicard moet stoppen door hartprobleem

Romain Sicard heeft noodgedwongen een punt achter zijn carrière gezet. Bij de 33-jarige renner van Total Direct Energie is een hartaandoening aan het licht gekomen, waardoor hij niet meer op profniveau kan wielrennen. Sicard werd in 2009 wereldkampioen bij de beloften.

“Sinds drie jaar word ik meer dan normaal in de gaten gehouden”, zei Sicard via zijn ploeg. “Rond 1 februari werd me verteld dat ik niet aan het seizoen kon beginnen. Toen was alles nog duister. Ik wist niet wat ik kon verwachten. De afgelopen twee maanden duurden erg lang. Het is moeilijk om in het duister te tasten en geen concrete antwoorden te hebben. Dinsdag kreeg ik geen geweldig nieuws, maar ik heb nu wel bevestiging. Ik wil alle stafleden en renners bedanken die me in deze moeilijke tijd hebben gesteund. Zowel menselijk als sportief gezien koester ik mooie herinneringen aan mijn tijd bij de ploeg.”

Voor de renner uit het Franse Baskenland begon zijn profcarrière in 2010, een jaar nadat hij in het Zwitserse Mendrisio U23-wereldkampioen was geworden en de Tour de l’Avenir achter zijn naam zette. In zijn eerste vier profjaren koerste hij voor Euskaltel-Euskadi en debuteerde hij in de Vuelta a España en de Tour de France. Sinds 2014 reed hij voor de ploegen van Jean René Bernaudeau: eerst voor Europcar, later voor Direct Energie en Total Direct Energie. Bij die teams was hij een van de klimmers en daarnaast een gewaardeerde collega, klinkt het. Iemand die door iedereen werd gewaardeerd.

Geschrokken

Vanuit het ploegmanagement wordt verslagen gereageerd, maar tegelijkertijd wordt benadrukt dat de gezondheidsmonitoring van renners werkt. “De onderzoeken zijn uitgebreider dan voorheen”, liet Bernaudeau weten. “Tests van de Franse bond brachten bij Romain een hartaandoening aan het licht, waardoor hij niet langer profwielrenner kan zijn. Ik hoorde het nieuws terwijl ik in de auto zat en het kwam hard binnen. Ik wachtte op goed nieuws, maar helaas kwam dat niet, eerder het tegenovergestelde. Toen ze vertelden dat het niet goed was, was ik geschrokken. Romain is een eerlijke en betrouwbare gast, die de geest van Baskenland vertegenwoordigt.”

“Het was een erg belangrijke renner, die rust kon brengen. Hij was beloftenwereldkampioen en reed zevenmaal de Tour de France, dat is niet niks. Hij maakte deel uit van onze plannen voor de volgende Tour. Maar zijn gezondheid gaat boven alles. Ik vertelde hem dat het echte leven nu gaat beginnen”, aldus de ploegmanager.

Un petit message à vous adresser au sujet de ma situation actuelle… pic.twitter.com/Zt5GlJTTCr — Romain Sicard (@sicard_romain) April 9, 2021