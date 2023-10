donderdag 5 oktober 2023 om 10:11

Oscar Riesebeek twee jaar langer in dienst van Alpecin-Deceuninck

Oscar Riesebeek zal ook volgend jaar aan de zijde koersen van onder meer Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. De 30-jarige Nederlander heeft zijn aflopende contract bij Alpecin-Deceuninck namelijk met twee seizoenen verlengd.

De Nederlander komt sinds 2020 uit voor de ploeg van de gebroeders Roodhooft en wist zich de laatste jaren te profileren als een gewaardeerde ploegmaat/helper van onder meer Van der Poel, Philipsen en de Australische sprinter Kaden Groves.

Riesebeek wist zich echter ook een paar keer te onderscheiden als aanvaller en zelfs afmaker. Vorig soleerde hij namelijk naar de zege in Dwars door het Hageland. In 2021 was hij ook erg dicht bij een ritzege in de Giro d’Italia, maar werd hij in de vijftiende etappe naar Gorizia – na een spannende finale – in een sprint-à-deux geklopt door Victor Campenaerts.