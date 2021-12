Oscar Riesebeek mee op stage na zware bekkenblessure

Oscar Riesebeek brak twee maanden geleden zijn bekken bij een verkenning van Parijs-Roubaix. Het herstel gaat dermate snel dat de renner van Alpecin-Fenix na twee maanden al mee kan op trainingskamp. Nog geen maand geleden vertelde hij via zijn ploeg dat hij nog op krukken moest lopen.

De nummer drie van het NK wielrennen liep een niet-verplaatste bekkenbreuk op bij een verkenning van Parijs-Roubaix begin oktober. Zijn wielerseizoen was ook onmiddellijk voorbij. Een tijdje in de rolstoel en een stevige revalidatie stond hem te wachten.

Riesebeek vertelde eind oktober in een interview dat hij kleine stapjes maakt. Naast core stability oefeningen en trainingen in het zwembad boekte hij snel vooruitgang. “Dit is een stap in de goede richting. Maar ik weet ook dat ik nog een lange weg te gaan heb. Ik moet nog twee weken op krukken lopen, maar ik ben blij dat ik uit de rolstoel ben en dat ik langzaam weer kan trainen op de fietstrainer”, vertelde de Nederlander voorzichtig.

Het komt dus zeker als een verrassing dat Riesebeek nu mee op stage gaat met zijn ploeg. Zeker omdat hij nog geen maand geleden nog een filmpje op Instagram postte waarin we konden zien dat hij volop zijn tijd spendeert bij de fysiotherapie. Vandaag verraste renner uit Ede dus met een foto op trainingskamp.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door Oscar Riesebeek (@oscarriesebeek)