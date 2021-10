Oscar Riesebeek loopt bekkenbreuk op tijdens verkenning en moet Parijs-Roubaix missen

Oscar Riesebeek moet Parijs-Roubaix aan zich voorbij laten gaan. Tijdens een verkenningstocht van de Helleklassieker vanochtend kwam de Nederlander van Alpecin-Fenix ten val en daarbij liep hij een niet-verplaatste bekkenbreuk bij op. Daarmee is het wielerseizoen van de ploegmaat van Mathieu van der Poel voorbij.

Voor Riesebeek (28) zou het zijn eerste deelname aan Parijs-Roubaix worden. De Nederlandse renner reed dit seizoen meermaals in een helpende rol, maar verzamelde ook zelf een rits mooie uitslagen. Zo greep hij in de vijftiende rit van de Giro d’Italia net naast de dagzege en was hij achtste in het eindklassement van de Baloise Belgium Tour. Tijdens het NK wielrennen in Drenthe eindigde hij derde achter Timo Roosen en Sjoerd Bax.

Mathieu van der Poel is bij Alpecin-Fenix de kopman in Parijs-Roubaix. Op het WK in Vlaanderen moest de veelzijdige renner vrede nemen met een bijrol, maar naar eigen zeggen is hij er klaar voor om zondag zijn wegseizoen in schoonheid te beëindigen. “In een wedstrijd als deze is veel mogelijk. Uiteindelijk ben ik op het WK ook niet helemaal de vernieling in gereden”, vertelde Van der Poel eerder deze week.

Bad news from 🇫🇷! @OscarRiesebeek took a tumble on the #ParisRoubaix cobbles during a recon ride with the team this morning. He was taken to hospital, where scans revealed he’d sustained a non-displaced pelvic fracture, sadly putting an end to his season. Speedy recovery, Oscar! pic.twitter.com/qDqWmZHdSo — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) October 1, 2021